羅智強：俞大㵢說大白話 台灣要學烏克蘭

藍委羅智強接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月22日電（記者 張嘉文）台駐美代表俞大㵢日前接受美媒《福斯電視》專訪指出，台灣人已準備好作戰，引發討論。中國國民黨籍“立委”羅智強向中評社表示，俞大㵢其實說了個大白話，就是要大家學烏克蘭，但事實上烏克蘭的未來是非常悲觀，整個國家處在戰爭風暴中，必須思考這些真是台灣想要的處境嗎？



羅智強提到，烏克蘭的處境對於民進黨和賴清德似乎影響不大，因為從頭到尾他們都在賭兩件事情，一個是美國會出兵，一個是大陸不會打，但這賭注非常大，也沒人知道對不對。所以賴清德只備戰不避戰是錯的，兩者都很重要，因為終極目標是和平，備戰和避戰不能偏廢一方，但賴執政的邏輯是完全不做，而且反其道而行，這才是現在最大的問題。



俞大㵢日前接受美國媒體專訪，談到兩岸議題時被問台灣人是否準備好作戰？俞大㵢表示，面對對岸軍事威脅，台灣人“願意且準備好作戰”。台灣人民有決心捍衛家園。



俞大㵢的言論對照“賴政府”全面積極備戰的作為，是否讓台灣社會更瀰漫可能戰爭的氛圍？



羅智強接受中評社訪問時對此表示，俞大㵢就是要大家學烏克蘭，但要學之前，必須先想想烏克蘭處境是什麼，台灣是否要走到烏克蘭這一步，很多重量級的國際關係學者，包括美國智庫和國際媒體，其實對烏克蘭的前景都感到相當悲觀。

