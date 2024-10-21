彰化縣三山國王客底文化節　永靖舜天宮登場

彰化縣三山國王客底文化節20日在永靖鄉舜天宮熱鬧展開。（彰化縣政府提供） 中評社彰化10月21日電／彰化縣三山國王客底文化節20日在永靖鄉舜天宮熱鬧展開，四大主軸活動之一的彰化縣三山國王朝聖典禮安排在下午登場。其他包括客庄揚藝樂舞秀及客庄藝文“當好尞”（客語），走讀小旅行也將在19日、20日兩天陸續登場。



中國國民黨籍彰化縣長王惠美、三山國王客家文化協會理事長胡祥畯、舜天宮主委林瑞敏及永靖鄉長魏碩衛等人，20日共同參加三山國王客底文化節系列活動開幕式。下午的朝聖典禮，由32間宮廟的信徒聯合舉辦，依循古禮進行。王惠美說，活動讓更多人知道客家族群的來源、語言、生活方式，讓客家文化不會被遺忘。



王惠美表示，彰化福佬客群目前約有40萬人，大多分布在永靖、員林、埔心、竹塘等地。隨著時代變遷，多數人的客語比較不流利。因主要信仰為三山國王，三山國王客家文化協會創會長潘俊光，號召縣內39間三山國王廟，組成彰化三山國王客家文化協會，推廣及傳承客家文化。每年由39間宮廟擲筊輪流舉辦文化節活動，今年由爐主宮廟舜天宮主辦。



三山國王客家文化協會理事長胡祥畯指出，今年是第23屆舉辦活動，活動展出客家傳統時代使用的器具以及擂茶、麻糬等美食，還有闖關遊戲，文化協會送限量三山國王公仔，保佑大家平安順利賺大錢。鄉公所也準備小禮物，歡迎大家來參與。



舜天宮主委林瑞敏提及，籌備期間大小會議不下數十次，目的無非是希望活動圓滿成功。永靖鄉長魏碩衛表示，他從小出生於永靖，永靖是苗木之鄉，有芭樂枝木、芒果枝木等苗木，歡迎大家來參觀。



王惠美說，一連2天活動，有客家文化DIY、三山國王朝聖典禮，還有很多闖關活動，以及系列小旅行，活動中心還設有文物展，鼓勵大家有空常來客庄，認識客家文化。