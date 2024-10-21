藍闖關《憲法訴訟法》　送出委員會交協商

藍委在黨團總召傅崐萁帶領下舉手表決贏過綠委。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月21日電（記者 張嘉文）“立法院”司法法制委員會今天排審《憲法訴訟法》修正案，中國國民黨“立法院”黨團主張將大法官“現有總額”明定為15人，且“憲法法庭”判決門檻提高到2/3。藍綠歷經一整天的唇槍舌戰，在晚上六點半時，由國民黨“立委”提案，利用人數優勢表決，決議停止討論，將“憲法”訴訟法第4條、第95條修正草案均送出委員會，保留交付黨團協商。



由藍委翁曉玲等人所提出的《憲法訴訟法》修正案，今天在司法法制委員會由國民黨籍召委吳宗憲排案審查。翁曉玲版本是將大法官“現有總額”人數定義為“法定總額”、意即固定為15人；並且將“憲法法庭”判決門檻從現有總額過半數同意，提高至2/3，即要10位大法官同意才能判決。



民進黨認為此舉將癱瘓“憲法法庭”決議反對，藍、綠均發出甲級動員因應，但皆採文攻策略，過程雖雙邊都有火氣爆發不少口角，但並未發生肢體衝突。



下午在詢答完畢後，依序進入大體討論、逐條審查，民進黨“立委”利用審查時的發言拖延時間，並持續要求國民黨須先審查大法官人事權和召開公聽會，最終在國民黨“立委”提案下，利用人數優勢表決，決議停止討論。



召委吳宗憲隨後宣布“憲法”訴訟法第4條、第95條修正草案均送出委員會，保留交付黨團協商，藍委們帶著勝利笑容離開委員會，但綠委們仍留在現場痛罵藍委囂張，以及吳宗憲主持議事不公等等近5分鐘時間，才結束整個委員會進行。