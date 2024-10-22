中評觀察：台灣參與APEC漸趨邊緣化困境

德高望重的台積電創辦人張忠謀連續6年擔任中華台北領袖代表，到今年93歲正式交棒。（府方提供資料照） 中評社台北10月22日電（評論員 林淑玲）2024亞太經濟合作會議（APEC）將於11月在秘魯利馬舉行，台官方昨日宣布由現年77歲的台杉投資管理顧問公司董事長林信義代表出席經濟領袖會議。在兩岸激烈交鋒，且台積電創辦人張忠謀已高齡93歲無法再承擔重任後，台灣參與APEC困境將漸次顯現。



由於參與不易，APEC一直是台官方極為重視的國際性會議，領袖代表具重要指標性。蔡英文2016上任後，為突顯對內對外和解，前兩年由親民黨主席宋楚瑜擔任領袖代表，希望透過宋與大陸的關係，緩和兩岸，在APEC有較高能見度，也爭取泛藍支持。後來民進黨與宋楚瑜鬧翻了，2018至2023（包括2020－2021因新冠疫情只開線上會議）連續6年都是張忠謀擔任領袖代表。



綠營請張忠謀擔任APEC領袖代表有很大附加價值，因台積電的實力，張忠謀在全球科技業的人脈，讓他在峰會受到很大尊重，不論是會議或拍合照等場合都有不錯的位置。尤其這一、二年，台積電先進製程遙遙領先，美國、歐洲、日本都大力爭取台積電設廠，英語如母語的張忠謀偕夫人穿梭在在APEC領袖之間，台灣官方因他得到許多“超額溢價”。

