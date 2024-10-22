中評關注：兩岸烽火　賴清德對外難突破

林佳龍出席“立法院”會議，在野黨“立委”關心南非駐處是否要被撤出首都。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月22日電（記者 黃筱筠）台灣APEC領袖代表人選一波三折，最後確定由政治性較低的前“行政院”副院長，現任“總統府資政”林信義出任。而南非要求台灣駐處遷出首都普勒托利亞，且下達通牒10月底要搬，在野黨擔心若時間到，駐處不遷移，房舍會不會遭到沒收。賴清德上任之後，兩岸關係不止是僵局而是緊張狀態，讓台灣對外關係更加緊縮，戰爭氛圍也非常濃厚。



賴清德上任至今還沒有出訪，美國在大選前也不願意造成難以控制的“十月驚奇”發生，美方巧妙利用蔡英文訪美的消息，想牽制賴清德。陳水扁、馬英九過去5月就職、8月出訪，蔡英文則是6月就出訪。但賴清德至今卻都還沒有動作，有消息傳出年底有機會出訪，但“外交部長”林佳龍不敢直接給保證。



林佳龍上任時，提到賴清德下半年有出訪規劃，後來傳出美方選前只願意讓賴過境夏威夷，這個消息遭到府方否認，但賴上任至今還未出訪，比起前三任“元首”確實晚了不少。



台灣對外關係出現困境，美國似乎也難展開力量幫助。根據林佳龍的說法，南非在去年底就要求台灣駐處要撤出首都，今年4月更直接要求半年後撤出，在雙十慶典前夕更下通牒要求10月底一定撤出，南非政府在外交上幾乎已經沒有給台灣留面子，但美方是否曾出手協調，避免讓狀況這麼難看？



南非台商不少，南非與台灣過去關係不差，雖沒有正式邦交，但有經貿往來，現在南非等於撕破臉，雙方經貿關係也會受到影響。台灣唯一非洲“邦交國”史瓦帝尼，就緊鄰南非，雙方經貿等往來密切。南非要求台灣駐處撤出首都，會不會連帶波及台灣非洲唯一“邦交國”的關係？外界非常關注。



蔡英文執政8年，兩岸關係陷入僵局，“邦交國”從22個斷交到剩下12個。現在兩岸關係不只僵局，可說是非常緊張，大陸對台灣國際空間出現不同的做法，不是衹有讓台灣“邦交國”減少的方式，若比照南非模式，未來還可能有其他非“邦交國”駐處，同樣被要求撤出首都。

