藍議員方信淵勸朱立倫　莫讓人軟土深掘

國民黨高雄市議員方信淵。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月22日電（記者 蔣繼平）針對明年可能發生的大罷免潮，中國國民黨高雄市議員方信淵接受中評社訪問表示，賴清德在“雙十演說”已清楚表態“對內競爭”，不過罷樑後，朱立倫主席還是抱持“家和萬事興”，這樣守住基隆的氣勢就難延續，講好聽是不願社會紛爭，但也凸顯長久以來“好人做習慣了，突然要做壞人，轉不過來”的問題，避免太早升高對立是可理解，但地方組織要先多下工夫。



方信淵，高雄橋頭人，中山大學高階公共政策碩士。現任國民黨高雄市議員，選區位於（永安、岡山、燕巢、彌陀、梓官、橋頭），曾任高雄縣第15、16屆議員。



近期流傳藍營一份罷免20位綠委的名單，國民黨主席朱立倫17日受訪駁斥，這是謠傳，國民黨態度是希望家和萬事興、政局非常安定。朱立倫也強調國民黨絕對不畏戰、不懼戰，但只要戰，相信最後傷害的是全民，希望民進黨三思而行。



方信淵表示，國民黨傳統思維就是當選後認真做好做滿，等四年一次選舉再來爭取民意肯定，這是過去國民黨一直追求的理想，不會無緣無故去挑起事端。對比之下，民進黨從過去在野就是穿草鞋、街頭運動起家，勇於去衝突對撞，因此造成社會很多不合諧。簡單來說，國民黨的心態都是希望台灣社會和諧，民進黨則是取得政權為優先。

