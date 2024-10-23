柳金財：民眾黨岌岌可危　綠營獨大兩岸危險

佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任柳金財接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社宜蘭10月23日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見，民眾黨支持度崩跌。佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任柳金財接受中評社專訪表示，民眾黨支持度有部分流失到民進黨，流到中國國民黨很少，國民黨沒有吸引青年的魅力，若未來選舉又不與民眾黨合作，民進黨將繼續執政、且完全執政，台灣缺乏制衡的力量，兩岸將邁向危險。



柳金財指出，柯文哲2024大選獲26%得票率，其中大部分是年輕選民，但在台灣民意基金會21日公布的民調顯示，民眾黨支持度僅剩12%左右，民進黨則仍有31%，民眾黨部分選民有跑到民進黨，而國民黨並沒有明顯獲利，若民進黨又對民眾黨展開分化，那未來藍綠一對一，國民黨也難以勝選。



柳金財，出身於雲林，政治大學國際事務學院東亞研究所博士，歷任佛光大學公共事務學系副教授、學生事務處學務長、總務長、澄正書院辦公室主任、育達商業科技大學學生事務長等。研究專長為全球化與兩岸政經關係、地方政府與政治、中國大陸政府與政治、中國大陸研究。



柳金財分析，賴清德2024得票率40%，就職百日滿意度有5成，雙十提出“祖國說”，居然有高達6、7成支持度，顯示柯文哲有部分支持群眾流失、還有些跑到民進黨。即便民眾黨恐面臨泡沫化，仍是流到綠營多、藍營少。柯文哲受到許多年輕人支持，年輕人對國民黨沒有明顯青睞。



他說，國民黨的青年政策必須加把勁，若無法從政策吸引年輕人，也要與民眾黨結盟，2024藍白合破局是前車之鑑，應記取教訓，合則過半、搶奪執政權。因此他認為，國民黨在柯文哲落難時的態度立場很重要，法律之前、人人平等，柯案並不是純粹的司法案件，還有政治因素，司法單位若處理不當，還會引發政治迫害、清算的疑慮。因此他認為國民黨應表達司法不能政治化的呼籲立場，應避免柯案效應無限擴大，要給予柯文哲一些人道關懷，或關心柯在土城看守所的生活對待，並給予民眾黨相關政策上的支持，可獲得民眾黨支持者的好感，未來選舉也比較容易藍白合。



柳金財向中評社說，親民黨主席宋楚瑜競選2000大選時因興票案落選，縱使多年後還予清白，但遲來的正義還是正義嗎？此時柯文哲遭羈押，已對民眾黨形象、組織、未來形成挑戰，若民眾黨又被民進黨分化，制衡民進黨的力量就將沒了，加上賴清德的兩岸論述刺激、挑釁對岸，台灣會更危險。