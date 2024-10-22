柳金財：美大選在即　不希望賴成麻煩製造者

佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任柳金財接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社宜蘭10月22日電（記者 張穎齊）針對賴清德的“新兩國論”，佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任柳金財接受中評社專訪表示，賴清德是想搶奪“中華民國”牌，讓選票極大化，難免被認為是“台獨”借殼上市。美國大選在即，現在是多頭馬車，並不樂見賴成為“麻煩製造者”。



柳金財認為，賴清德雙十演講內容，包括“中華民國”存在113年、在台澎金馬落地生根75年、和中華人民共和國互不隸屬等，同時是在講給美國聽。但美國正值總統大選，還有俄烏、以哈戰爭、甚至韓朝緊張局勢等要處理，此時賴若又讓台海醞釀緊張，美國有力量同步去應對嗎？美國大選期間，必定希望兩岸還是和平狀態，賴清德別挑釁大陸、成為麻煩製造者。無論誰當台灣領導人，美國都將台灣當作印太戰略的馬前卒，不會改變。



柳金財，出身於雲林，政治大學國際事務學院東亞研究所博士，歷任佛光大學公共事務學系副教授、學生事務處學務長、總務長、澄正書院辦公室主任、育達商業科技大學學生事務長等。研究專長為全球化與兩岸政經關係、地方政府與政治、中國政府與政治、中國大陸研究。



柳金財分析，賴清德此舉，有三種意涵，第一、使“台獨”論述轉型，過去民進黨念茲在茲是建立獨立自主的“台灣共和國”，賴將“台獨”論述轉型與“中華民國”產生聯結性，想將“中華民國”台灣化、“台獨”運動被“中華民國”化，讓“台獨”在“中華民國”憲政發展體制下保有空間，產生融合，因此被人說是借殼上市、台體中用，讓“中華民國”與台灣變成命運共同體。



他說，第二、打“中華民國”牌，可將選票有效極大化。藍白未來選舉到底合不合作並不明朗，加上賴剛上任，民進黨籍前桃園市長鄭文燦、台灣民眾黨主席柯文哲涉入官司後，將來的選舉恐是藍綠一對一，賴提出“中華民國”牌，想吸納藍白選票，為的是2028連任，必然企圖走中間路線，因此將“中華民國”搬出來說是祖國，又強調與中華人民共和國互不隸屬，藉此吸引認同與支持，使得兩岸論述主導權，掌握在自己手中，而非藍白。



他說，第三、“中華民國”是兩岸之間的緩衝區，賴清德若提出“台灣共和國”當然局勢會巨變，而賴談這樣的“新兩國論”，也是在對美國講，只不過美國此刻正值11月5日總統大選，是希望兩岸關係目前能保持穩定。賴的“新兩國論”，是將一中分裂成兩個國家，比如過去東德西德、現在的朝鮮韓國。事實上賴的論述，也不會決定兩岸未來就不會統一。



柳金財向中評社說，“中華民國”是有連結到大陸的主權、歷史，但賴清德卻說過去這層歷史關係不用再提了，那就是想與中國進行切割手術。但現今“中華民國憲法”，兩岸有主權與領土的重疊，雖互不承認主權、也互不否認治權，賴往“中華民國”路線靠攏，其實也是從“台獨”主義去修正。