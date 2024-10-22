吳斯懷：賴要戰到一兵一卒　全民有同意？

台灣前陸軍中將、中國國民黨籍前“立委”吳斯懷。（中評社 資料照） 中評社台北10月22日電（記者 楊騰凱）針對高中發放“戰時青年服勤同意書”，“教育部長”鄭英耀致歉，並承諾不會把學生送上戰場。台退役陸軍中將、中國國民黨籍前“立委”吳斯懷向中評社表示，這就是全民皆兵，綠要全民投入戰爭，戰到最後一兵一卒，賴清德、民進黨有問過全民同意嗎？



吳斯懷批評，要靠40萬民力、學生民防隊維持重要基礎建設並協助軍隊後勤，用膝蓋想也知道做不到，民進黨把台灣不斷推向戰爭，從不思考戰爭的可怕，只會推出一大堆電動遊戲式的政策唬弄人民。



吳斯懷指出，民進黨先弄清楚戰場的定義、範圍、戰爭型態、戰爭景況、台灣的地理特性，再拍胸部保證學生不會上戰場？政府積極建構“全民防衛韌性”，“教育部”請高中職學生填寫“戰時青年服勤同意書”，引發家長不安。“教育部”說調查學生意願，主要是協助後勤，與戰事無關，“教育部長”鄭英耀為引起家長恐慌道歉，他承諾，“保證不會讓學子上戰場”。



吳斯懷表示，鄭英耀的保證其實相當脆弱，高中生還沒開始恐慌，他們的父母已驚嚇到不行了。以台北市為例，65所公私立高中職學生人數近8萬學生中，衹有3700人左右勾選同意，比例確實不高。

