呂禮詩揭陸東風－26驚人性能　可達關島

呂禮詩。（截自“頭條開講”YouTube直播畫面) 中評社台北10月22日電／大陸東風－26型中程彈道飛彈引起關注，台灣海軍前艦長呂禮詩昨天表示，東風－26的射程可達美國關島、可攻擊陸上或海上目標，此外，它配備有“可控制翼”，可以在擊中目標前變換軌道，這使得美軍航母一旦進入第二島鏈，“往哪跑都沒什麼用”。



呂禮詩21日在政論節目《頭條開講》中指出，東風－26不是1款新型飛彈，早在2015年北京舉行的“紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年大會”閱兵式上，這款飛彈就已亮相，之後在2017年的“建軍90周年”閱兵和2019年的70周年國慶閱兵，同樣都有出現。



呂禮詩認為，“關島部署再多薩德、標準3型都未必能抗阻東風－26”，他指出，根據戰略與國際研究中心（CSIS）資料顯示，東風－26的射程約為3000至5500公里，已超過大陸到關島的距離，其配備核彈頭或常規彈頭，能打擊陸上和海上目標。



這次習近平視察基地時背後展示的飛彈彈體上，出現不同排列方式的白點，呂禮詩認為，這是種“防呆機制”，防止在戰時出現飛彈裝錯彈頭的狀況。



呂禮詩也提到，這次習近平視察時背後的東風－26飛彈，露出部分是它的彈頭，可以看到它有“雙錐體、可控制翼”的結構，這使得飛彈在返大氣層的最終階段，仍可以變換軌道，這使美軍航母一旦進入第二島鏈，“往哪跑都沒什麼用”。