總預算僵局　卓榮泰：“倒閣”是萬不得已手段

卓榮泰拿出釋憲條文。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月22日電（記者 黃筱筠）有關於明年度政府總預算的僵局，“行政院長”卓榮泰今天表示，沒有一個執政團隊會用政治不穩定造成人民困擾，“倒閣”是“憲法”規定，但是非常非常萬萬不得已的手段，他認為總有一種方法行得通，要找可能方法，不是找其中最不可能方法，最後來互相指責，這樣就不對。



“行政院長”卓榮泰今天率領“閣員”到“立法院”進行施政報告，並備質詢。



民進黨“立委”賴瑞隆今日質詢再度提及有關於明年總預算卡關議題。賴詢問，總預算是立法、行政分立，現在“憲法”規定與預算法規定很清楚，後面僵局怎麼解決？



卓榮泰說，謝謝委員讓他再度有機會說明一開始到今天為止，始終如一的想法。上次臉書說法“行政院”衹有一個立場、一個堅持。一定要按照“憲法”第70條與預算法第93條規定，“立委”審查預算增加歲出、減少歲入，就是未來編列預算一定要徵詢“行政院”意見，彌補資金來源必要進行修法。如果可以進行這樣程序，兩院之間互相尊重毫無問題。



卓榮泰表示，兩院互相尊重絕對沒有問題，釋字391號寫得很清楚，無論預算審查或是法律案，涉及施政計劃調整、變動，就算預算項目移動追加，易導致政策成敗無所歸屬，責任政治難以確立，有違行政、“立院”權分立，應該要個本所司、制衡原理，釋字391號非常清楚寫到這點。



賴瑞隆也說，主要是堅持一套制度，惡例一開，每次都這樣做，整個責任政治混亂。



卓榮泰認同回應，此例一開接踵而來。“立法院長”韓國瑜與朝野黨團大家談的內容還好，但是出來說破局、潑冷水，但是他與韓國瑜知道協商即將開始，隔周馬上有協商。但是大家對於依法認知不同，他才在臉書上隱喻。



他建議，僅此一次、下不違例，這次可以加點費用解決這個問題。但是這次還是要補行預算法第93條，尊重“行政院”意見，我們會做必要表示。未來要照法律，我們來解決問題不要造成誤解，現在衹有“行政院”嘗試提出解決，沒有看到朝野協商提出解決方案。

