卓榮泰：新核能技術　台不應置身事外

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月22日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰日前接受外媒《彭博新聞》專訪，表達對於採用新的核能技術，“政府態度非常開放”。彭博後續解讀，卓的說法可謂民進黨政府檢討反核立場的最明確表態。卓榮泰22日並未正面否認，他說，政府採取非常開放的態度，若有新技術，台灣不應置新技術之外。



卓榮泰說，台灣社會需要多一點信任關係，提出一些想法應該可以討論，而不是用非常不理性的言詞來批評，從燃油車到電動車，是一個劃時代的不同產品。他當然期待新的能源技術有朝一日能在沒有核安顧慮、沒有核廢料處理問題，社會也能集體有共識，政府是採取非常開放的態度。



卓榮泰指出，台電核電廠的同仁都有非常好的專業技術與經驗，要處理包括核電廠除役、核後端處理，未來說要面對新技術，這些人員是我們的首批人選。



彭博新聞榮譽總編輯溫以樂（Matthew Winkler）17日率多位記者拜會卓榮泰。卓榮泰說，只要台灣內部對於核能安全達到共識，對核廢料的處理得到好的方向與保證，大家有高度的共識，我們可以公開討論。希望台灣也能跟上全球趨勢和新的核能技術，並再次強調，在2030年前，台灣的產業用電供應不成問題。



“行政院長”卓榮泰22日率行政官員赴“立法院”施政報告並備詢。