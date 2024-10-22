台退將帥化民：陸利劍B軍演　台軍方很緊張

帥化民。（截自“文茜的世界周報”YouTube直播畫面) 中評社台北10月22日電／中國大陸14日在台灣周邊展開“聯合利劍－2024B”軍演，退役中將帥化民披露，他親身經歷1995、1996年飛彈危機，當時危險是在外島，軍方也很淡定；但是“聯合利劍2024B”軍演，老百姓很淡定，軍方反而很擔心！



帥化民20日在《文茜的世界周報》中表示，1995、1996年飛彈危機，不過就是平潭、東山島的軍演，當時台灣海空軍實力比大陸強，有35萬現役軍人、35萬備役軍人，大陸衹有一個半陸戰師，登陸艇也很少。



根據《中時新聞網》報導，帥化民披露，那時候危險是在外島，所有的努力就是把補給品送到外島，唯一受到一點威脅就是他們的飛彈能不能打到台灣的城市。那時估計大陸的飛彈也不多，精度也不好，所以當時軍方很淡定。



他分析，這次“聯合利劍2024B”有一特點，如果是封鎖，海警船就夠了。但後面還有17艘軍艦加上1艘航母，以及154架次戰機。這代表如果台灣進行反封鎖行動，遇到對方軍艦，可能成為對方出兵口實。



他提到，封鎖是有效手段，不費一兵一卒，不戰而屈人之兵；缺點是時間一拉長會有變數，例如國際干預。



至於軍演13小時，帥化民認為藏有危機，就是大陸可以“召之即來”，很快採取行動反應。因為這些年來，大陸不知道已經進行多少演習，所以可以召之即來。一旦開啟封鎖，台灣所有對外貿易都停止，沒有商船願意擔負風險。



這次的“聯合利劍2024B”軍演，帥化民直言，軍方很擔心！但老百姓很淡定，只是感到無奈，誰願意把孩子送上戰場？