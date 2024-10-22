賴士葆：陸緊勒台脖子　“賴政府”沒因應對策

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月22日電（記者 張嘉文）大陸解放軍上周才進行“聯合利劍－2024B”軍演，今天又在平潭牛山島沿海部分區域進行實彈射擊，該地點距離新竹約119公里、距離台北市約165公里。中國國民黨籍“立委”賴士葆今天對此表示，大陸每次軍演就對台灣緊縮一次，就如勒住我們脖子一樣，大家不舒服，但看起來“賴政府”拿不出因應對策，“國安”官員只會打嘴砲。



福建平潭海事局21日發出航行警告表示，牛山島沿海區域於22日展開實彈射擊，時間為22日上午9點至下午1點，禁止一切船舶駛入。



賴士葆今天在“立法院”受訪時對此表示，大陸要軍演或實彈射擊，只要在它的範圍內，外界大概也不太能說什麼。但如果是針對台灣，當然要表達我們的強烈不滿，這對台灣人民的感情是有傷害的。



賴士葆認為，針對這次的實彈射擊，政府應該向民眾清楚說明，我們的因應措施是什麼？因為看到上周大陸的聯合利劍2024B的演習，會發現我們“國安”相關官員沒有辦法做什麼事，衹有打嘴砲而已。



賴士葆強調，大陸是在步步緊逼，把台灣越縮越緊，如果我們花這麼多“國防”經費，卻沒辦法做任何事，只會打嘴砲，也沒辦法防止大陸繼續對台灣進一步緊縮，就像勒住我們脖子一樣，大家都不舒服，但完全沒有因應策略，這是非常嚴重的狀況。