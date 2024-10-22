蔡壁如捲柯案爭議　盧秀燕笑而不談

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月22日電（記者 方敬為）台灣民眾黨籍台中市府顧問蔡壁如近日遭指涉入台北京華城弊案，不到市議會備詢，引發綠營批評；又因為談論黨主席柯文哲父親的病情遭到柯妹柯美蘭怒嗆“閉嘴”。對於部屬爭議纏身，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天面對媒體追問，笑而不談，快步離開。



蔡壁如近期風波不斷，21日台中市議會召開定期大會民政業務質詢，民進黨團下質詢條要求蔡列席備詢，就涉入京華城弊案相關問題，以及平時工作內容及業務向議會說明，但市府以依法“幕僚、非主管不必備詢”為由否決，引發綠營議員不滿，痛批蔡月領新台幣12萬元高薪，卻不必接受議會監督。



此外，蔡壁如也在民眾黨內受到非議，由於公開接受媒體訪問談論柯文哲父親的病情，遭柯美蘭抨擊，並在黨內群組發聲，要蔡壁如“閉嘴”、“沒資格洩露我父親的病情”。



對於蔡壁如爭議連連，台中市長盧秀燕22日上午主持市政會議前，媒體堵訪喊話，市長對蔡顧問的爭議有何看法？是否對蔡壁如職務調整？盧秀燕僅向媒體問早，隨後笑而不語，快步進入市政廳開會。



台中政壇認為，盧秀燕當初延攬蔡壁如進入市府任職，主要是著眼於國民黨與民眾黨之間的“藍白合作”，但隨著蔡壁如爭議頻傳，甚至在民眾黨內部也遭到抨擊，蔡的政治效益遞減，甚至可能波及盧秀燕，是否影響後續雙方的關係，值得觀察。