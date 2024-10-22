死刑“釋憲”結果47%能接受　游盈隆分析

民眾對大法官死刑釋憲判決的態度。（圖:台灣民意基金會） 中評社台北10月22日電／台灣民意基金會今天公布民調，針對大法官日前作出“死刑“釋憲”結果，有四成七的民眾大體上能接受，四成一不能接受。另有高達四成一的民眾認為民進黨贊成廢死，認為民進黨反對廢死的不到三成，顯示相對多數的人認為民進黨就是一個贊成廢死的政黨，但看法仍然紛歧。



基金會董事長游盈隆分析民調指出，具體地講，民進黨支持者，五成九接受，三成一不接受；國民黨支持者，三成五接受，五成七不接受；民眾黨支持者，三成七接受，五成八不接受；中性選民，四成八接受，三成三不接受。“在這項議題上，中性選民罕見和民進黨支持者立場較接近，是有趣的現象”。



9月20日，在全台矚目下，“司法院”“憲法”法庭針對死刑“釋憲”案，做出“合憲，但需採更嚴格標準”的判決。台灣民意基金會今天發表民調，對於“憲法”法庭做出的判決，有15.9%非常能接受，31.4%還算能接受，15.3%不太能接受，26.1%一點也不能接受，6.2%沒意見，5.1%不知道、拒答。



基金會董事長游盈隆表示，換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，四成七大體上能接受大法官，四成一不能接受。能接受的人比不能接受的人多5.9個百分點。



他進一步分析，首先，從性別角度看，男性公民中，四成五可接受，四成七不能接受；女性公民中，五成可接受，三成七不能接受。女性顯得比男性更能接受大法官“死刑不“違憲”，但須採更嚴格標準”的“釋憲”判決。



從年齡層看，年紀越輕，越能接受大法官“死刑不“違憲”，但須採更嚴格標準”的“釋憲”判決；從政黨支持傾向看，民進黨支持者較能接受大法官“死刑不“違憲”，但須採更嚴格標準”的“釋憲”判決，而國民黨與民眾黨支持者高比例不能接受。



至於民眾對民進黨是否贊成廢死的認知，民調中詢問“在您看來，民進黨在“廢除死刑”議題上，是贊成廢死，還是反對廢死？”結果發現：40.8%認為民進黨贊成廢死，28.9%認為民進黨反對廢死，15.3%很難說，15%不知道、拒答。



游盈隆認為，換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，對民進黨究竟是不是一個贊成廢死的政黨，看法相當分歧，儘管相對多數的人認為它就是一個贊成廢死的政黨。



他說，這項發現傳達了一個重要的訊息，那就是，在全體台灣人眼中，民進黨尚無主張“廢死”的清晰形象。有趣的是，民進黨支持者對民進黨是否贊成廢死，看法相當分歧，31.4%認為贊成廢死，34.3%認為反對廢死，34%很難說、不知道。



游盈隆表示，相形之下，國民黨與民眾黨支持者都有高比例的人認為民進黨贊成廢死，前者有49.9%，後者有54.5%。中性選民則是，37.2%認為民進黨贊成廢死，16.4%認為民進黨反對廢死，46.4%很難說、不知道。

