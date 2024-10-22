陸委會尚未批　林奕華：雙城論壇今年一定辦

台北市副市長林奕華。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月22日電（記者 張穎齊）台北、上海雙城論壇始於2014年，今年輪到台北舉辦，今年會不會舉辦還撲朔迷離。中國國民黨籍台北市副市長林奕華22日則表示，台北、上海都已有共識，今年雙城論壇一定辦，陸委會其實也支持，只是細節上會有些謹慎，時間點落在11、12月，照理說為期3天，今年不會中斷。



不過，陸委會副主委梁文傑10月17日在例行記者會表示，目前台北市還是沒有提出任何申請，所以沒有進一步消息。



類似台北、上海雙城論壇的兩湖論壇（南投日月潭與杭州西湖）已持續舉行16年，已訂10月24日至28日在南投舉行。



林奕華今日中午到醒吾大樓《POP Radio聯播網》接受主持人鈕則勳訪談雙城論壇進度。



鈕則勳問，賴清德在雙十慶典拋出祖國論、“新兩國論”等影響，大陸對台灣進行環台利劍軍演B，兩岸關係愈來愈糟糕，今年辦不辦得成？時間點為何？



林奕華表示，今年雙城論壇一定會辦，國民黨籍台北市長蔣萬安不斷對外強調，兩岸關係愈緊張、交流愈不會斷，最早已從前市長馬英九時期有定，簽署的是前市長郝龍斌時期，前市長柯文哲時期即便疫情也沒停辦、有視訊舉辦，不管兩岸大環境有時好、有時不好，雙城論壇沒斷過。

