析陸聯合利劍分工　楊于勝：海警角色突出

台退役海軍上校、軍事雜誌資深撰稿人楊于勝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月23日電（記者 鄭羿菲）針對解放軍10月14日舉行“聯合利劍-2024B”環台軍演，台退役海軍上校、軍事雜誌資深撰稿人楊于勝接受中評社訪問表示，與5月的“聯合利劍-2024A”相比，大陸海警4編隊環台巡航的角色更加突出，整體更像是“內圈由大陸海警進行類似封鎖的任務，而外圈則由解放軍船艦進行反介入/區域拒止任務”。



楊于勝說，值得注意的是，日本防衛省統合幕僚監部公布的資訊顯示，環台軍演期間，“中俄聯合巡航”艦隊巧合地在台灣東北方宮古水域，雖不能說兩岸發生戰事，俄羅斯就一定與中國大陸站在一起，但也可將“中俄聯合巡航”船艦看作是一支“策應兵力”。



大陸解放軍10月14日舉行“聯合利劍-2024B”環台軍演，歷時13個小時結束。此次環台軍演，也是大陸解放軍近年來的第三度環台軍演，分別是2022年8月時任美國眾議會議長佩洛西訪台後，解放軍首度環台軍演、2024年5月賴清德就職演說解放軍二度環台軍演，及2024年10月賴清德雙十講話解放軍三度環台軍演。



楊于勝為淡江大學戰略研究所碩士，曾服役22年，備役海軍上校退伍，曾於夏威夷亞太安全研究中心進修區域安全合作；兩度赴美接艦，2013年退役，現為防務觀展評論與防務雜誌資深撰稿。



楊于勝接受中評社訪問表示，就目前各國公開的“聯合利劍-2024B”環台軍演資訊，解放軍的戰略目的還不是那麼清楚，但不難發現“聯合利劍-2024A”、“聯合利劍-2024B”及2020環台軍演都是針對特定事件或特定人士。



楊于勝說，從軍演層面來說，三次環台軍演的範圍明顯向內縮，雖然不少人在討論“聯合利劍-2024B”環台軍演衹有13個小時，但他認為時間長短不是重點，而是解放軍演練什麼樣的科目，及兵力迅速就位與否。“聯合利劍-2024A”與“聯合利劍-2024B”最大的關注點是大陸海警已配合解放軍在演練，“聯合利劍-2024A”大陸海警只是在打擦邊球，但“聯合利劍-2024B”已經是4個編隊環台巡航，把台灣包圍起來了。

