王耀裕：台灣傳產衰退嚴重　綠莫只會喊口號

國民黨高雄市議員王耀裕在國民黨高雄市議會黨團辦公室受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月23日電（記者 蔣繼平）中國大陸圍台軍演才剛落幕，隔一周又有實彈射擊。中國國民黨高雄市議員王耀裕接受中評社訪問表示，台海連續兩周都不安寧，兩岸關係實在令人擔憂，軍事活動越來越頻繁、距離越來越近，稍一不慎就擦槍走火怎麼辦？穩定兩岸和平、注重民生經濟才是台灣人民要的。現在傳產衰退嚴重，日前山陀兒颱風就讓林園停電四天，更顯示基礎建設亟待改善。他批賴不要只會“口號治國”，又搞壞兩岸關係。



王耀裕，高雄工專畢業、高雄師範大學成人教育研究所碩士。曾任林園鄉民代表會副主席，現任國民黨籍高雄市議員，選區在大寮區、林園區。



中國大陸14日“聯合利劍2024－B”圍台軍演共13小時結束。時隔1週，福建平潭海事局21日發布“航行警告”訊息，22日平潭牛山島沿海部分區域將展開實彈射擊，禁止一切船舶駛入。牛山島直線距離新竹約119公里、距離台北市約165公里。



王耀裕表示，台灣與大陸應該和平相處，這才是解決台海情勢危機的方式。現在世界局勢並不樂觀，不僅有中東戰爭、俄烏戰爭，都造成國際動盪與經濟衰退。若再加上兩岸開始變成對立，接連有大陸圍台軍演，又有實彈射擊，距離台灣本島越來越近，如果真的萬一擦槍走火，不就真的戰起來？真的會捏把冷汗。



王耀裕表示，台灣當前最需要的各行各業的活絡與發展，現在很多傳統產業都已衰退，尤其林園區的石化產業衰退很嚴重，政府現在不救傳產，整個台灣經濟只靠一個台積電，只剩半導體與AI產業，這要全台灣2350萬人民怎麼過活？因為傳產仍是主要的就業市場，應該是要均衡發展。



王耀裕表示，賴清德真的要好好思考，如何才能穩定兩岸和平，政府應該著重經濟發展，不要發展到好像在軍備競賽，中國大陸GDP是台灣好幾倍，光是廣東一省的GDP就是台灣的3倍，怎麼比？甚至美國要求台灣把軍事支出從原本整體GDP的2.5%提高至5%，軍費支出會佔總歲出預算的一半，這樣就會排擠其他預算。美國賣武器何樂不為？維持美國自己的霸權地位，但台灣真的要當美國的棋子嗎？美國好像在火上加油一樣，台灣民眾不想火拚，兩岸不該朝向戰爭，應維持和平才正確。



王耀裕表示，基礎建設還是亟待加強，光是山陀兒颱風襲台就讓林園停電四天，停電、停水、手機斷訊、市內電話不通，真的是個災難。民眾希望的是做好基礎建設，電桿地下化，避免颱風災害或被樹木砸毀，但更新經費龐大又連年虧損，台電是被逼一步走一步，這樣怎麼做得好？本月電價又漲，傳產更難生存，物價上漲、薪水不漲，負擔更大都不好過，這就是台灣的困境，賴清德應該要重視，不要衹有“口號治國”，又搞壞兩岸關係。