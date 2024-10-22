北檢聲請延押沈慶京應曉薇　京華城案繼續辦

台北地檢署提訊威京集團主席沈慶京，沈坐在輪椅上。（中評社 資料照） 中評社台北10月22日電／中國國民黨籍台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京及應曉薇的助理吳順民涉及京華城案，8月底被裁定羈押禁見獲准。台北地檢署今天表示，因2個月的押期將屆滿，檢察官已向台北地方法院聲請延押應曉薇、沈慶京；吳順民的部分則聲請具保停押。



台北地方法院表示，收受聲請後，由原羈押法官負責訊問，經聯繫被告辯護人，已確定開庭時間，沈慶京為23日下午3時30分、應曉薇為24日上午10時50分，以及應曉薇助理吳順民為25日下午2時30分。



北檢表示，應、沈2人涉嫌貪污治罪條例違背職務收賄、洗錢等罪，應女就其收受威京集團政治獻金部分，仍待追查相關證人或可能之共犯，有事實足認其有勾串共犯或證人之虞，考量其與該集團案關人員間之聯繫緊密，若未予延長羈押，恐加深案情隱晦不明，難以有效追訴。



台北地檢署偵辦京華城案，自8月底起發動數波搜索約談，8月29日聲請羈押禁見國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京、應的助理吳順民，北院8月29日裁定應曉薇羈押禁見，8月30日裁定沈慶京、吳順民羈押禁見。



目前京華城全案在押7人，應曉薇於8月29日遭羈押禁見；沈慶京、吳順民8月30日；柯文哲9月5日；彭振聲9月2日；最晚的李文宗及朱亞虎則於9月28日被收押禁見，直到下月28日才期滿。