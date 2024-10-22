王世堅質詢關心身障弱勢　讓韓國瑜感動

王世堅質詢關心弱勢、身障等。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月22日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”王世堅今天質詢聚焦在關注醫療與弱勢，他痛批，“衛福部長”照司與照顧身障者的社會家庭署非常糟糕，要求說明申請輔具為什麼這麼困難？但是等了三星期連甩都不甩，我們“立委”問都等這麼久，那老年者或是身障者詢問有多麼困難？“衛福部長”邱泰源說，我們會改善，“行政院長”卓榮泰也說，我們來檢討。“立法院長”韓國瑜在質詢時間到時也說，謝謝王世堅委員質詢，令人感動。



“行政院長”卓榮泰今天率領“閣員”到“立法院”進行施政報告，並備質詢。今天下午進行社會福利與衛生環境組質詢。



王世堅一開始質詢先關心健保點值，認為醫療中心與地方醫療院所，不應該跟地方基層搶醫療點值。基層醫療相較其他醫療中心地區意願平均成本都比較高，成本都遠高於醫學中心，基層醫療診所，沒有業外收入，大型醫療院所有業外收入，像是地下停車場、販售醫療器材等，但是基層醫療點值連0.9都不到，雖然基層醫療院所有怨言，但是都吞下來。希望不要放任大型醫院廣設基層診所，這是非常不公平，要瓜分基層醫療診所的點值，會造成基層診所非常傷心。這些大型醫院要設診所，可以去偏鄉設，但是台北市核准的都是財團醫院，希望檢討。



王世堅又接著說，罕見疾病每年需要新台幣近百億耗費，但醫界聲音要求政府從健保拿出來，不要加入點值，希望不要拿掉罕病這一塊，應該要無條件救治。



卓榮泰說，罕病還加了預算，罕病用藥加了20億元。邱泰源也說，除了健保以外，“行政院”公務預算多編列了20億元，要用在罕見疾病用藥。



王世堅提到，台灣洗腎人口是9萬7千人，歐美都可以在家洗腎，免掉舟車勞頓，這些器材是非常重要，但是光這部分醫界提案給健保審查，專家會議通過了，再等共同擬定會議，這部分是否交代一下。



卓榮泰表示，與“衛福部”接觸中，明年計算內容已經在接觸。王世堅也說，希望在你手上通過。



王世堅又提到，對於身障者與長照者輔具申請，真正身障者使用要科技與一般輔具並用，但是補助卻只能擇一，為什麼只能擇一？他要求提供哪幾種科技與一般輔具資料可以申請補助，讓身障者跟家屬去買，申請這麼困難為什麼不能告訴大家，哪些輔具、哪些品牌可以補助，但是等了三星期連甩都不甩，我們“立法院”問都等這麼久，那老年者或是身障者詢問要多麼困難。

