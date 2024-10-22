葉元之舌戰卓榮泰　嗆他喊“倒閣”很無聊

藍委葉元之。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月22日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”葉元之今日在“立法院”質詢“行政院長”卓榮泰，雙方針對“倒閣”及預算編列問題展開激烈辯論。葉元之批評“倒閣”無法解決現有僵局，並指控“行政院”未依法編列預算，他更嗆在台灣目前制度下嗆聲“倒閣”的卓榮泰此舉很無聊。卓榮泰則強調預算依法執行，呼籲理性對話解決分歧。



葉元之首先提到，卓榮泰日前在臉書上發文，用“點菜”比喻總預算的編列，並提到如果餐廳認為他是“奧客”，可以將他趕出去。葉元之指出，這段發言引發了“倒閣”的聯想，並質疑卓榮泰對“倒閣”制度的認識。



葉元之強調，“倒閣”是“內閣制”國家的一種制度，用來解決行政機關與“立法院”之間的僵局。他反問卓榮泰，是否瞭解“倒閣”的本質和目的在於訴求最新民意，以打破僵局。他進一步指出，目前在野黨認為預算應依法編列，但“行政院”卻沒有按照《禁伐補償條例》和《預算法》第91條來處理預算，這導致雙方產生嚴重分歧。



對此，卓榮泰回應，“行政院”並沒有拒絕依法編列預算。他強調，“行政院”在預算編列過程中遵循法律規定，並未違法，並強調：“行政院”一直都必須依法行事。”

