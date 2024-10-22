周四下午協商總預算　藍軍號召千人聲援

國民黨團。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月22日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜周四下午將就卡關中的明年度總預算召集朝野協商。對此，國民黨中央黨部與國民黨團出招，將在周四上午於“立法院”外號召千人抗議，在協商當天給綠營下馬威，若綠營最後仍不退讓，總預算案恐怕會在周五院會第六度遭封殺。



明年度“賴政府”總預算遭藍白聯手封殺，原因有三點。第一，“立法院”修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元；第二，“立法院”決議公糧收購價格由26元提高至31元；第三，“立法院”決議健保點值也從1點0.9元調高至0.95元，但這三項修正“行政院”都沒有編入明年度總預算，引發在野強烈不滿，藍白已經五度在“立法院”封殺總預算案。



韓國瑜周四下午將第三度針對總預算案召集朝野協商，若能達成共識，總預算案可望於星期五院會中付委，進入審查程序。不過依照前兩次的協商過程來看，朝野各自的立場都很堅定，周四要達成共識的機率不高。



甚至藍軍也決定出招，將在當天上午於“立法院”外號召民眾上街抗議，規模預計在千人以上，要替原住民、農民、醫護人員爭取權益，抗議訴求內容就是針對總預算案的爭議而來，很有在協商之前給民進黨政府下馬威的用意。