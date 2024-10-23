楊于勝：環台軍演　中美降低衝突似有默契

台退役海軍上校、軍事雜誌資深撰稿人楊于勝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月23日電（記者 鄭羿菲）美國如何應對解放軍“聯合利劍－2024B”環台軍演？台退役海軍上校、軍事雜誌資深撰稿人楊于勝接受中評社訪問表示，從公開資料來看，美國航空母艦沒有一艘在西太平洋區域，有點鬧真空，這與中東局勢升溫、美軍航空母艦歲修有關。



楊于勝說，不過，中美在降低衝突似有某種默契，從2023年底“習拜會”中美同意恢復軍事溝通、中美軍方官員4月在夏威夷舉行會談，及中美戰區指揮部在9月曾進行視訊通話等訊息來看，“聯合利劍－2024A”、“聯合利劍－2024B”2次環台軍演中美都已有所溝通。



大陸解放軍10月14日舉行“聯合利劍－2024B”環台軍演，歷時13個小時結束。



楊于勝為淡江大學戰略研究所碩士，曾服役22年，備役海軍上校退伍，曾於夏威夷亞太安全研究中心進修區域安全合作；兩度赴美接艦，2013年退役，現為防務觀展評論與防務雜誌資深撰稿。



楊于勝接受中評社訪問表示，2024年5月23日、24日的“聯合利劍－2024A”環台軍演，可以看到美國航空母艦“雷根號”從菲律賓海往上到台灣東部海域，但在5月20日就往日本方向駛離，軍演期間並不在台灣東部水域。2024年10月14日的“聯合利劍－2024B”環台軍演，美國航空母艦則沒有一艘在西太平洋區域，有點鬧真空的狀態。



楊于勝說，這樣的情況可能與中東衝突升溫，美國調派航空母艦前往中東因應局勢，及有幾艘航空母艦正在歲修有關。但他相信雖然美國航空母艦不在西太平洋，但兩棲攻擊艦等船艦大概都會在一定距離外、較特別的地方蒐集解放軍環台軍演相關資訊，這也是降低衝突風險的一種手段，否則若在軍演時靠近，就太過針對性，屆時擦槍走火情勢會變得很嚴重。



楊于勝認為，其實中美在降低衝突這一塊存有某種默契，中美兩大陣營在西太平洋區域的軍演，基本上是“各自舉辦軍演，也各自克制”，因此在“聯合利劍－2024B”軍演結束後，美軍第7艦隊才揭露美國與加拿大的軍艦在10月20日共同穿越台灣海峽，而不會選擇在環台軍演的14日穿越台海。

