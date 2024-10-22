總質詢結束　卓榮泰：盼下周可審查總預算

卓榮泰發表感言。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月22日電（記者 黃筱筠）“立法院”本會期針對“行政院”總質詢，今天是最後一天質詢。“行政院長”卓榮泰在最後發表感言，不忘強調希望下周開始審查法案時，可以進入審查總預算案、追加預算、“勞動部”組織法以及通傳會等人事案重大法案，衹有團結台灣才是最好台灣，希望兩院互動非常順利。



民進黨“立委”包括吳思瑤、洪申翰、林楚茵等近10位到場與卓榮泰合照，現場並未有國民黨“立委”，“立法院長”韓國瑜也在宣布散會後離開，並未留下來與卓榮泰、綠委們合照。民進黨“立委”也送上Q版的卓榮泰畫像給卓。



卓榮泰再度呼籲，總預算案需要大家集思廣益解決，基於互相尊重立法、“行政院”預算權與審議權，我們願意大家共同遵守“憲法”第70條與預算法第91條程序，審查總預算遵守相關法令限制，希望在這個原則下，可以找到共同解決方案。



他也說，下周“立法院”邀請“行政院”進行能源配比專案報告，已經請相關單位整理詳盡專案報告向“立法院”提出。希望下周開始可以進入審查總預算案、追加預算、“勞動部”組織法、通傳會等人事案重大法案，衹有團結台灣才是最好台灣，希望兩院互動非常順利。