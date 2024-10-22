羅廷瑋爆食藥署用人看黨證　卓榮泰要求調查

藍委羅廷瑋。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月22日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍台中“立委”羅廷瑋日前爆料，一名曾任民進黨“立委”辦公室多年的林姓助理，雖資格不符，仍因綠委關說，獲聘擔任食藥署“國會”聯絡人的副審查員，每月薪水新台幣4萬8千元。羅廷瑋今天下午在質詢“行政院長”卓榮泰時，秀出“衛福部”對此事的回函，稱該員“20年“國會”經驗”可以代替專業背景及碩士學位，他直呼，這種理由會不會太扯，難道真的是有民進黨證就可找到好工作？



面對羅廷瑋的追問，卓榮泰一度沉默了許久說不出話來，一旁想要解釋的“衛福部長”邱泰源回話也結結巴巴。卓最後回應說，“衛福部”針對這件事情的答覆，是否誠如羅廷瑋所說，他要請邱泰源再重新調查，調查不僅要答覆羅，也要讓他清楚。



卓榮泰今天下午率領“內閣”官員，繼續前往“立法院”進行施政報告並備質詢。



羅廷瑋質詢時，先拿出手版諷刺，要搶救低薪，只要辦這張“民主進步黨黨證”，就有辦法找到月薪4萬8千元的工作。他提到，邱泰源上任“衛福部長”後，一名擔任食藥署“國會”聯絡人的林姓副審查員，學經歷完全不符合徵才公告的任用資格條件卻能錄取，“衛福部”對此的回函竟是“因為他有20年“國會”經驗可以代替”。



羅廷瑋激動地說，任用綠委的助理來當副審查員，到現在還亂扯。20年的“國會”經驗可以抵過碩士學位、醫學背景？這回答不會太扯？是因為民進黨證給了林員月薪4萬8千的工作嗎？

