屏東春日鄉3部落　11月舉辦排灣族5年祭

屏東縣春日鄉力里、歸崇、七佳部落11月將舉辦排灣族五年祭。（春日鄉公所提供） 中評社屏東10月22日電／屏東縣春日鄉力里、歸崇、七佳部落11月將舉辦排灣族五年祭，除了傳統祭儀外，鄉公所也舉辦展覽及音樂會等活動，邀請民眾到部落參加刺福球等文化體驗。屏東縣目前只剩下2鄉4部落有舉辦五年祭，5年才1次的排灣族盛會非常難得。



五年祭（Maleveq），是排灣族最重要的祭典之一，相傳是早期排灣族的先祖為了躲避荒年，讓7名子女各自謀生，並相約每隔5年，帶領全族大小返家團聚祭祖，於是便有了5年祭的雛形。然而，五年祭並非是排灣族各部落普遍的祭典，大多僅存在於Butsul亞群之中。而五年祭的祭儀活動是象徵著部落的人與祖先靈魂或神明相約，其舉行是以一個部落為單位，因時間、地域、人為的不同，祭祀行事也往往會有差異。但都有排灣族特色的信仰祭儀，十分莊嚴隆重。



屏東縣春日鄉3個部落，11月起將接力舉辦五年祭，力里部落11月7日至13日、歸崇部落11月19日至25日、七佳部落11月26日至12月2日。鄉長沈秋花說，全台排灣族祭儀已逐漸淡落式微，部落舉辦五年祭對文化復振及傳承非常重要。



春日鄉公所也舉辦“無懼之路，春日500”活動，包括音樂會、文史展、木雕展、文化解說、文創及農特產展示等活動，現場有刺福球體驗。刺福球是五年祭重頭戲也是最吸睛的儀式，族人會圍成一圈以長竹竿刺拋上天空的福球，每顆球都有福氣、豐收等不同意義，象徵族人及家族未來運氣。



屏東縣原民處表示，目前屏東縣只剩下來義鄉古樓及春日鄉力里、歸崇、七佳共2鄉4部落有舉辦五年祭，加上5年才舉辦一次，非常難得。