台工具機產業承壓　陳伯佳：電價與ECFA

台灣工具機暨零組件公會理事長陳伯佳致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月22日電（記者 方敬為）台灣工具機暨零組件公會今天下午在台中舉辦會員大會，理事長陳伯佳表示，今年對業界而言是充滿挑戰的一年，面對地緣政治以及能源的挑戰，工具機業必須設法做到產業轉型，結合新興的AI技術等，才能夠永續發展。他並提及近期備受業界討論的2大影響產業發展因素，也就是電價調漲以及《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）的取消。



陳伯佳提到，台灣的工具機產業2012年產值為69億美元，但到了2023年，產值卻減半為33億美元，顯然產業需要轉型，導入新的技術，才能夠突破困境，這也是公會近年非常積極著手推動的項目。



ECFA早收清單關稅取消影響層面，公會補充，統計今年上半年工具機出口值10.75億美元、出口占比7.6%，年減15.5%，原預估，今年工具機產值可從去年33.1億美元微幅增加33.7億美元，呈現小幅成長，但走過上半年，ECFA早收清單部份項目取消，將為下半年出口增添變數。



台灣工具機暨零組件公會“第6屆第3次會員大會”22日在台中烏日臻愛會館登場，全台各大產業公協會與學研單位代表與會，包括“總統府資政”沈榮津、中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、台中市副市長黃國榮、台中市經濟發展局長張峯源等人出席致意。



陳伯佳代表主辦單位致詞，感謝政府部門支持產業技術發展與協助產業拓銷，但台灣的工具機產業確實面臨許多發展上的挑戰，2024年對工具機與零組件業者來說是極具挑戰的一年，全球政治局勢變化與經濟發展相互影響，特別是地緣政治、供應鏈調整與碳排放政策，對出口導向的台灣工具機產業造成巨大影響。

