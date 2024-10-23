楊朝偉：民進黨搞全民皆兵　對台灣好嗎？

中國國民黨籍桃園市議員楊朝偉。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園10月23日電（記者 盧誠輝）針對民進黨政府積極推動全民“國防”一事，中國國民黨籍桃園市議員楊朝偉接受中評社訪問表示，從去年就傳出民進黨政府有意要把警察軍事化，今年又傳出要在地方宮廟放置彈藥，甚至還要讓高中生簽署“青年服勤同意書”，都一再造成民眾的恐慌，民進黨政府搞得全民皆兵，這樣對台灣真的好嗎？



楊朝偉，美國曼徹州立大學公共行政碩士，桃園升格“直轄市”前曾任4屆桃園縣議員，桃園升格後當選桃園市議會第1、3屆議員，他屬國民黨軍系黃復興系統，也曾擔任國民黨黃國園黨部副主委，現為桃園市議會國民黨團副總召。



楊朝偉指出，去年4月底就傳出“內政部”有意要訓練5500名警力成為第二陸軍，原本規劃要將保二總隊的基層員警送去做包括兵器教練、手榴彈投擲、小部隊戰鬥和近身戰技等軍事訓練，甚至未來還將配備包括重機槍、手榴彈和刺針飛彈等重型武器，引發軒然大波，但事後遭“行政院”和“內政部”否認。



他說，當時包括國民黨籍桃園市長張善政在內的許多縣市首長都表達強烈反對的立場，認為警察維護社會安定的任務非常吃重，應讓警方專注在本職工作上，對人民才有實質幫助。結果今年8月卻傳出已有基層員警和公務員到南投接受軍事訓練，且教官還疑似是從烏克蘭調來的美國人。



楊朝偉提到，現在不只警察被送去做軍事訓練，就連許多警消的替代役男也被召回去做訓練，但卻草率地僅以電話通知，而沒有先發正式的召集令，讓許多替代役男誤以為是詐騙，導致各種亂象叢生。近來又傳出軍方要在宮廟放置彈藥，甚至連“教育部”都要求高中生要簽署“青年服勤同意書”。



他強調，未來桃園市政府若收到類似的函文，桃園市議會國民黨團一定會反對到底，因為全民“國防”不應該讓台灣變成第二個烏克蘭，也不應該是朝城鎮作戰甚或巷戰的方向去做準備，而是應該要精實“國防”戰力，並從源頭如何避戰做起，不要拿老百姓的身家財產安全來當賭注。

