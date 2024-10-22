阿里山神木下婚禮登場　浪漫定終身

阿里山“神木下婚禮”安排新人體驗烘咖啡豆。（阿里山管理處提供） 中評社嘉義10月22日電／阿里山風景區管理處近日舉辦“神木下婚禮”，17對新人20日穿著鄒族服飾先到部落體驗烘咖啡豆、搗麻糬，21日在香林神木平台進行結婚儀式，浪漫互訂終身。



2024阿里山神木下婚禮於10月20至21日在阿里山森林遊樂區香林神木平台完成盛大儀式。阿里山千年神木及今年獨有的鄒族文化體驗，為新人打造出獨一無二且富有儀式感的森林系婚禮。證婚人阿里山風景區管理處長洪維新、阿里山鄉公所鄉長高瑞芳、觀光署企劃組組長吳潔萍、“農業部”林業及自然保育署嘉義分署秘書鄭鈞騰、與會在地村長與公協會、社區協會理事長及親屬共同見證下，獻上最深的祝福。



邁入第18屆的神木下婚禮，承襲“香林神木證婚”、“鄒族部落婚禮體驗”兩大特色儀式。今年更加入鄒服體驗日，新人們穿著鄒服體驗轄區內二大原民部落“鄒族逐鹿文創園區”與“優遊吧斯鄒族“文化部”落”原汁原味的部落文化與鄒族特有的儀式，體會真實婚姻同甘共苦又緊密相依的夫妻情深。



新人們21日在阿里山香林神木平台，在神木的見證與祝福下，互許真愛諾言、締結婚約，走向人生嶄新階段。除了獨有的證婚儀式外，阿里山管理處更邀約上百位新人家屬一同於阿里山賓館共享午宴，為一連串浪漫婚禮及遊程畫下圓滿的句點。

