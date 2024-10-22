沈榮津：陸機械業技術已跨門檻　台須轉型

台灣工具機暨零組件公會“第6屆第3次會員大會”22日在台中烏日臻愛會館登場，沈榮津致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月22日電（記者 方敬為）台灣工具機暨零組件公會今天下午在台中舉辦員大會，理事長陳伯佳提及產業困境，希望公部門能協助輔導產業轉型。“總統府資政”沈榮津出席致詞表示，台灣的工具機產業確實要轉型升級，大陸的相關產業已經都跨過技術門檻，都發展起來了，台灣方面會相對辛苦。不過他已建議有關單位推出工具機結合半導體的示範計劃，政府會與業者共同面對挑戰。



台灣工具機暨零組件公會“第6屆第3次會員大會”22日在台中烏日臻愛會館登場，全台各大產業公協會與學研單位代表與會，包括曾任“行政院副院長”的“總統府資政”沈榮津、中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、台中市副市長黃國榮、台中市經濟發展局長張峯源等人出席致意。



對於陳伯佳代表業界提及台灣工具機產業發展挑戰，沈榮津致詞時回應，台灣工具機產業發展近期確實相對艱困，當前整個產業，大概面臨兩個問題，一個是數位轉型，另一個就是淨零轉型，這也是全球產業所共同要解決的困難。



沈榮津指出，台灣的工具機產業，近期不少業者都在思考要進到所謂的標準機型、大眾化的概念，以更容易銜接國際市場，但對岸大陸的相關產業已經都跨過技術門檻，發展起來了，所以這一段時間台灣的業者確實很辛苦，但是大家要一起來面對。



沈榮津表示，上午他才去看了3家半導體廠商，都是轉型往設備發展的業者，他看過後就在思考，工具機與半導體結合的可能性。工具機業者主要分為兩類，一類是做整機開發、另一類是做零組件。他最近在與金屬工業研究發展中心討論，或許可以分別找整機開發廠、零組件廠各2家來嘗試切入半導體方面，如果行得通，或許是台灣工具機產業突圍的方式。

