鈕則勳：綠只要鬥永不妥協　藍必須反制主導

中國文化大學廣告系教授鈕則勳接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月23日電（記者 張穎齊）明年度政府總預算在“立法院”藍白聯手封殺下5度卡關，“行政院長”卓榮泰日前在臉書發文“點菜說”，被解讀暗喻可“倒閣”、解散“立法院”。中國文化大學廣告系教授鈕則勳接受中評社訪問表示，民進黨的戰略很清晰，就是只要戰鬥，且永不妥協，都是在為明年大罷免藍委時代做醞釀、累積相罵本；中國國民黨必須要採取反制，奪取戰場主導權，也可精準打擊特定綠委或在廢死等民眾較有感的議題上繼續發揮。



鈕則勳表示，民進黨不管在阻擋“國會”改革法、“憲法”法庭暫時處分，以及先前罷免國民黨籍基隆市長謝國樑等案子，都是導取主導性的戰鬥模式，拒絕與藍白妥協，步步進逼。日前所謂朝野和解飯，也只是虛晃一招，目的都是在耍弄、破解國民黨籍“立法院長”韓國瑜，要削弱韓的政治能量。



鈕則勳，生於台北市，鈕祜祿氏，滿族，政治大學政治學博士，曾任中國文化大學廣告系教授兼系主任。學術專長為政治公關、政府公關、競選廣告等項目，過去曾出版多本公關、廣告與人際溝通專書。



鈕則勳指出，韓國瑜的職位雖是公道伯，但從卓榮泰的態度來看，又提出不倫不類、不合邏輯的點菜說，就是在延續賴清德的戰鬥模式，不會改變，不願對“中央”總預算進行退讓，更與國民黨叫陣對賭敢不敢倒閣、解散“國會”？十分賴皮，料定藍軍不會有進一步作為，維持這種僵局，也為明年全台大罷免時代累積相罵本，更削弱韓國瑜。



鈕則勳向中評社說，民進黨強硬風格，也是在對自己的選民交代，從賴清德雙十演講屢提“中華民國”，擔心獨派不埋單，那就由卓榮泰繼續在“行政院”與“立法院”戰鬥，把藍軍逼急，綠軍最開心看到藍軍提出倒閣，那就可解散“國會”、重選，民進黨樂見其成，一舉扳倒藍白在野聯盟。



他說，如今非綠勢力的氣勢較弱，反觀綠軍只剩完成最後一片大罷免時代的拼圖，那一定盡洪荒之力戰鬥，累積對抗藍白的底氣，並企圖扳倒韓國瑜因雙十演講、和解飯時具有的高度量能，綠軍是很有戰略規劃與想法的。



藍白該如何反制？鈕則勳說，藍軍必須去另闢戰場，或是有效反制、奪回主導權，因現在民進黨執政，容易成為綠軍主導，國民黨不宜隨著敵人起舞，民進黨如今的戰略就是要收復“立法院”，唯一的機會即罷免潮，表面上51席綠委與52席藍委差1席，綠軍只要罷掉1名藍委，則成為帳面上最大黨，掌握行政、立法、司法。

