趙春山：俞大㵢談打仗在押寶？民進黨心態

亞太和平研究基金會首席顧問趙春山接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月23日電（記者 張穎齊）美國媒體《福斯新聞》（FoxNews）播出台駐美代表俞大㵢專訪影片及報導，俞稱面對大陸的軍事威脅，台灣民眾願意且準備好打仗，引起爭議。亞太和平研究基金會首席顧問趙春山接受中評社訪問分析，俞大㵢在兩岸緊張時刻，進行這樣的訪談，時機並不恰當，更被認為接受福斯新聞專訪有押寶之嫌，俞的談話也反映民進黨的心態，備戰高於避戰，搞壞兩岸關係。



趙春山表示，他並不清楚俞大㵢的談話，是否有受到民進黨政府授意，但駐外代表接受專訪，必定是要經過“外交部”，所以也看到“外交部長”林佳龍有對此事進行緩頰。俞大㵢也是在反映民進黨對備戰的態度是高於避戰，更讓人感覺不好，以為戰爭馬上就要來了。



趙春山，政治大學政治研究所博士，現任淡江大學中國大陸研究所榮譽教授、亞太和平研究基金會首席顧問。歷任亞太基金會董事長、遠景基金會董事長、政大東亞研究所所長、政大俄羅斯研究所長、政大國際關係研究中心副主任等職。



趙春山指出，大陸解放軍聯合利劍B演習在14日一天內就結束，美國及加拿大20日即各派一艘軍艦由南向北航經台灣海峽，他認為中美其實都是在進行象徵性動作，在美國11月5日總統大選前，台灣、美國都應該要避免做太多動作。但俞大㵢卻進行訪談，讓人感覺已做好作戰準備，時機點很不恰當，引起爭議。

