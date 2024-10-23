謝立功：白支持度趨近谷底　應盡速抽離柯案

民眾黨前秘書長謝立功接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月23日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見近2個月，民眾黨支持度崩跌。民眾黨前秘書長謝立功接受中評社訪問表示，民眾黨的支持度已趨近谷底，應盡速從柯文哲的司法案件中抽離，在“立法院”、“國家”大事上另闢戰場，應採取集體領導制，盡快調整、避免成為一人政黨，並在與藍綠的競合上保持彈性。



柯文哲是於9月5日遭羈押禁見。謝立功表示，如今民眾黨內的大家，都不想觸碰代理黨主席的議題，距離柯文哲主席一職的請假3個月，就快到期了，民眾黨還有時間去做調整，當然現階段除了穩住之外，也不得不去採取集體領導的模式，黨內一般事務由現任秘書長周榆修處理，至於緊急應變小組有3名共同召集人黃國昌、林富男、李偉華，整個黨應多聽大家意見，決策圈要擴大，才比較容易做出正確判斷。



謝立功，出生於台北市，台灣大學“國家發展研究所”法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院研究、美國華府移民政策研究中心（MPI）訪問學者，曾任“國安會”諮委、“移民署長”、海洋大學海洋法政系教授、警察大學“國境警察系”教授兼主任、“調查局”調查員等。2020年退出中國國民黨、加入民眾黨擔任過秘書長、首任組織發展部召集人。



謝立功指出，台灣民意基金會21天發表10月份“政黨支持傾向”調查，民眾黨支持率僅12.6%，比9月微幅上升0.6%，但也差不多就到谷底了。現在眾人都聚焦在柯文哲司法案件的發展，但也要看是否被起訴？起訴書內容為何？相信民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌本身具有法律專業，應可提出不錯的見解。



謝立功說，柯文哲遭收押1個月多，民眾黨支持者心情都很低落，並質疑台北地檢署是押人取供，還沒有直接的金流、硬扣帽子，若檢察官在起訴書上又交代不清楚，民眾黨一定大反彈。但其實民眾黨也不要全黨都一直陷入這件司法案件的泥淖中。



謝立功向中評社說，民眾黨8名“立委”應發揮戰力，既然已比上次2020多了3席，在總預算上要表現出態度，舞台要往“立院”、重要政策發展，比如中國國民黨籍“立委”翁曉玲與林思銘提案修正《“憲法”訴訟法》，建議將大法官數由現有總額改為法定固定15人等，民眾黨也要思考如何主導議題，才是決勝關鍵，不能被司法案件追著打。