曾獻瑩：美若收回台積電補貼　賠夫人又折兵

曾任職台積電的台北市議員曾獻瑩接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月23日電（記者 張穎齊）美國共和黨總統候選人特朗普過去曾抱怨台積電搶走美國晶片業務，美國媒體《KJZZ Phoenix》最新報導指出，若特朗普當選，恐收回台積電美廠補貼，重挫台股、台積電股票。曾任職台積電的中國國民黨籍台北市議員曾獻瑩接受中評社訪問表示，的確有這可能，特朗普一向以美國利益為優先，台積電恐賠了夫人又折兵，要思考是否在美國繼續增設廠？



美國總統大選將在11月5日舉行，美媒報導，若特朗普當選恐收回台積電美廠補貼，多方利空消息挫台股、台積電，台積電21日開低，在最後一盤6805張買單急拉後，收在1075元新台幣下跌10元；台股收在23535點，下跌7元。



曾獻瑩表示，美國總統大選特朗普一定是以美國利益為優先，他的支持群眾有很多藍領、工人、汽車業、製造業等，特朗普為了鞏固製造業的基本盤，一定會講這些話給選民聽，比如台積電搶走美國晶片的業務，不再以台美分工合作的角度，用一種選前催票的策略。



曾獻瑩，台灣大學工商管理學系學士、管理學院企業管理碩士專班（Global MBA）畢業，國民黨台北市第六選區（大安、文山）議員。曾任職台積電。



曾獻瑩指出，若特朗普當選，的確有可能收回台積電美廠補貼，台積電恐怕是賠了夫人又折兵，美國一直希望台積電到美國設廠，台積電也順從過去了，若連高成本的補貼也沒了，那真的是得不償失。特朗普的立場是，台積電都搶走了美國的生意，為何還要補貼台積電？特朗普的態度其實也不令人意外。



曾獻瑩向中評社說，台積電在美國設廠本來就是高成本，而美國工人的薪資也與台灣人不一樣，毛利率是降低，對台積電是利空，對台積電來講，應該要做好心理準備，在美國設廠毛利低、成本高，更可能將會拖累全球的平均毛利。

