卓榮泰對新核能科技抱持開放

“經長”郭智輝。（中評社 資料照) 中評社台北10月22日電／“行政院長”卓榮泰接受美國彭博新聞（Bloomberg News）專訪，提及台灣對採用新核能科技的態度“非常開放”，引發討論與在野質疑。“經濟部長”郭智輝今天重申，對核能的態度是以核廢料處理、社會共識、滿足核安等3個原則，只要符合前述基本原則，並不排除新科技應用。



彭博刊出17日專訪卓榮泰內容。卓榮泰於專訪時說明：“只要台灣內部對於核能安全達到共識、對於核廢料的處理得到好的方向與保證、大家有高度的共識，我們可以公開討論。”



卓榮泰今天在“立法院”受訪表示，這個想法應該可以討論，而非用不理性言詞批評，如果有新的技術，難道台灣要置於之外嗎，希望朝野跟他一樣，用開放態度來面對。



根據《中央社》報導，卓榮泰舉汽車為例，從燃油車到電動車那是劃時代不同的產品，造成社會各種能源、空氣負擔也不同，他期待有朝一日，新的能源技術沒有核安顧慮、核廢料處理問題，社會也能集體有共識，政府則是採取非常開放態度。



關於核能議題，郭智輝今天出席“2024安永企業家獎論壇”受訪表示，“經濟部”是執行單位，對核能的態度維持以核廢料處理、社會共識、滿足核安等3個原則。



媒體追問，小型模組化反應爐（SMR）是否有機會在台灣發展，郭智輝表示，持續關注新的技術發展，“就像院長講的油車和電動車有很大的差異”，“經濟部”會不斷關注新的科技，只要符合前述基本原則，並不排除新科技應用。



“經濟部”昨天也表示，針對未來核後端處理與新科技的研究，部長郭智輝已責成台電研擬留才計劃，盼好人才能持續為“國家”所用。