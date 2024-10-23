中評關注：韓國瑜轉強　高雄黑韓產業鏈掛了

國民黨籍立法院長韓國瑜。（圖：韓國瑜臉書） 中評社高雄10月23日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜近期表現受到肯定，台灣民意基金會22日公布民調顯示好感度提升。韓的仇恨值降低，代表民進黨將失去“黑韓”這張牌可用，這對高雄2026選情會有連帶作用。綠營將會更有壓力，藍營也伺機而動，近期就有微妙巧動，後續發展值得注意。



台灣民意基金會22日公布10月民調報告，台灣社會對韓國瑜的好感，從5年前24.7%上揚到現在的44.5%，大幅增加20%。在反感方面，與5年前相比，台灣社會對韓國瑜有反感的人從48.9%銳減到22.7%。該份民調解讀韓的政治能量復活，重獲高人氣。



韓國瑜因擔任“立法院長”後表現不錯，加上籌備“雙十慶典”獲得外界肯定，未來發展受到討論。而根據民調結果顯示，對於高雄2026選情而言，“仇恨值降低”有最直接的影響，代表綠營將失去操作“黑韓”的這張牌，再刷仇恨度除了效益不大，也恐招致反感而自損。



這對高雄綠營選情變化來說，無形之中更有壓力。第一，由於綠營大票倉高雄曾在2018年變天，好不容易操作罷韓成功，透過補選贏回高雄，因此2026絕對不能再失守。第二，若無法再操作“黑韓”情緒，等於選民回歸理性，綠營執政包袱就會更沈重。



另外，因為2017年綠營市長初選廝殺太激烈，後續整合不利，導致綠營目前有意角逐市長人選，目前仍是鴨子划水，採取良性競爭，但也因為沒有互有攻防，加上“中央”、地方都是執政黨，有執政包袱在，議題較難發揮，目前也沒有誰特別突出。