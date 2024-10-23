林沛祥：賴清德大動作備戰　滿足美國需求

藍委林沛祥接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月23日電（記者 張嘉文）台駐美代表俞大㵢日前接受美國《福斯電視》專訪指出，台灣人已準備好作戰，引發討論。中國國民黨籍“立委”林沛祥向中評社表示，他認為賴清德這些作為都是為了滿足美國的需求而做，用這個角度來看一切會比較合理。



林沛祥說，俞大㵢的言論放在外交國際政治上是非常突兀的動作，研判賴清德是想在美國下任“總統”出現前，全力配合美國，希望多拿一點籌碼。但賴有可能是誤判情勢，美國新任“總統”會不會保台灣還是個未知數，因此戰略模糊是很重要的，沒有必要把台灣弄得跟刺猬一樣。



林沛祥是國民黨前基隆市長林水木、前藍委徐少萍次子，美國拉文大學公共行政博士，現任基隆“立委”、歷任基隆市副議長、2屆基隆市第五選區（安樂）議員、台灣民主基金會國際組主任、台北科技大學助理教授、台灣海洋大學講師、雨陽文教基金會執行長等。



俞大㵢日前接受美國媒體專訪，談到兩岸議題時被問台灣人是否準備好作戰？俞大㵢表示，面對對岸軍事威脅，台灣人“願意且準備好作戰”。台灣人民有決心捍衛家園。



俞大㵢的言論對照“賴政府”全面積極備戰的作為，是否讓台灣社會更瀰漫可能戰爭的氛圍？



林沛祥對此向中評社表示，他認為這些都是賴清德為了要滿足美國的需求而去做的行為，因為賴清德知道要鞏固自己的領導統御，一個是民調上的支持，另一個則是美國的支持。