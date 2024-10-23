中評關注：韓國瑜政治升溫　綠營會改策略？

台灣民意基金會10月民調顯示，韓國瑜政治溫度上升。（取自台灣民意基金會） 中評社台北10月23日電（記者 黃筱筠）根據台灣民意基金會10月份最新民調顯示，“立法院長”韓國瑜的感情溫度是55.26度，呈現出正面、溫暖、受歡迎。“立法院”三黨不過半讓韓國瑜能夠有空間協調朝野，也連帶拉抬自己聲量。另一位“和解飯”發起人、“行政院長”卓榮泰與上個月相比，強烈不滿意者增加近百萬人。朝野僵局可能由卓榮泰擔起責任。綠營看到韓國瑜政治溫度上升，會不會改採其他策略，不讓韓能持續有升溫的機會？



“立法院”三黨不過半，讓身為院長的韓國瑜有溝通、協調的空間。明年度總預算“卡關”至今，藍白陣營要求原住民保留地禁伐補償提高至新台幣6萬，但“行政院”只願意提高到4萬元，雙方僵持不下。卓榮泰昨天態度似乎想要放軟，認為在野黨若願意補行預算法第93條，尊重“行政院”意見，他們會做必要表示。但又接著說這個例子一開，後續接踵而來，還說若無法達成共識，後續可能提出“釋憲”。在野陣營態度也很堅持，尤其原住民“立委”高金素梅全程監督這項預算，要想略過她，可能也很難。



這項總預算案審查該如何化解，可能有待韓國瑜繼續協商下去。韓國瑜已發出24日再度進行朝野協商，也傳出當天綠營要動員“青鳥”再度集結“立法院”；另一方面無黨籍“立委”高金素梅、國民黨“立委”黃仁、鄭天財、盧縣一、林倩綺5名“立委”將號召上千名原民到“立法院”聲援在野黨反制“青鳥”。



如果24日朝野協商，藍綠陣營各自動員支持者，藍綠應該會觀察動員能量，再看怎麼處理總預算後續協商。如果當天青鳥動員力度大，民進黨很可能繼續僵持，不讓禁伐補償金依照在野黨要求編列。但若青鳥來的不多，民進黨很可能會找台階下。



民眾黨“立委”黃國昌日前指出，民進黨“立院”黨團曾經於2005年11月2日以院總第1687號、委員提案第6577號提案，擬具《老年農民福利津貼暫行條例》第4條、第7條修正草案，將老年農民福利津貼，由每月新台幣4千元提高到每月5千元。當時民進黨黨團提案人即為賴清德與柯建銘。



而民進黨對此說法是，當時這個預算增加是經過“行政院”同意才提出。那這次原住民禁伐補償金只要依樣畫葫蘆就好。只要朝野都同意提高禁伐補償金，“行政院”再度重新編列預算送來“立院”，就可以化解現在的僵局，只是“行政院”要不要做而已。

