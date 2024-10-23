應對台海遭封鎖　官方推種植甘藷等短期作物

台“農業部長”陳駿季。（中評社 資料照） 中評社台北10月23日電／台“農業部”22日提交“立法院”的報告揭露台灣戰爭時期的糧食計劃，除稻米庫存不得低於3個月存量，另投入農地復耕並優先種植甘藷、大豆及短期蔬菜。同時，為因應海上封鎖漁民無法出海，擴大包含埤塘等處的雜食性水產養殖，台灣飼料庫存可支持養殖三個月以上。



“立法院”“外交及國防委員會”23日邀請“國防部”、“國安局”及“農業部”等多個部會，針對因應大陸“灰色地帶行動”及“蟒蛇戰略”對台封鎖，如何確保關鍵物資自主、關鍵產業、基礎設施、能源自主、民生物資及糧食、醫療物資等供應作為提出專案報告。



根據“農業部”事先提交的報告指出，固定每個月盤點掌握重要農產品及農業資材之生產、進出口及庫存情形，評估供應量能以及時調節因應。



以稻米為例，糧食管理法規定台灣稻米必須維持不低於3個月的安全存量，公糧倉庫分別貯存於全台17個縣市、161個鄉鎮，以分散遭受攻擊風險。



之前“立委”在質詢時指出，台灣去年糧食自給率是百分之30.3並創18年來新低，“農業部長”陳駿季當時答詢表示，目前將糧食自給率目標訂在百分之40。



“農業部”指出，到今年9月為止，台灣公糧糙米庫存可供民眾至少7個月使用，蔬菜可全年自主供應無虞，禽畜肉類庫存及供應量也可維持供應1年以上。



“農業部”表示，為確保糧食供應安全，除適時調度釋出庫存外，也規劃調整農漁畜產品生產計劃，積極投入農地復耕，並優先種植雜糧如甘藷、大豆及短期蔬菜；增加臨時屠宰或分階段淘汰飼料效率低落之畜禽；擴大雜食性水產養殖（含埤塘）等，以滿足民眾的糧食需求。



“農業部”指出，漁船如無法出海捕撈，台灣飼料魚粉儲放量約可供應養殖魚塭三個月以上需求；若無法進口，養殖漁業將改以天然餌料生產，轉養全年皆可供應生產且對環境適應力強、成長快之雜食性魚種。另可評估活用埤塘環境養殖，增加蛋白質供應。



除了“農業部”的報告，“經濟部”規劃針對石油與天然氣增建儲存設備、分散運補地點及加強調度彈性等措施，透過分散、強固及防衛等作為，強化電網韌性，也針對水資源之戰備需求實施擴充，以增進緊急供水調度能力。



台“國安局”在同一報告中指出，近年大陸除了擾台頻次趨於常態，大陸網路空間部隊也鎖定電信、能源、交通等民生領域聯網設備，台灣持續運用聯合情監偵監控大陸異常動態。