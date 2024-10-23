死刑犯可能被釋放？吳宗憲預警：無解

藍委吳宗憲。（中評社 資料照） 中評社台北10月23日電／大法官日前開“憲法”法庭，宣布死刑部分合憲，引發實質廢死爭議。有“立委”質疑，37個已經被判死刑定讞的死刑犯，可能因此被放回社會？中國國民黨籍“立委”吳宗憲批，“法務部長”鄭銘謙迴避回答關鍵問題，這些人若回到無罪推定程序就要放人，羈押最多也15個月，連“司法院”幕僚都私下坦承這些問題無解。



吳宗憲22日在《大新聞大爆卦》節目表示，民進黨“立委”吳思瑤跟“法務部長”鄭銘謙一搭一唱。吳思瑤問的問題，跟鄭銘謙回答的東西完全不一樣！吳思瑤問說：這37個死刑犯現在會不會放出來？鄭銘謙說，他們現在收容中...什麼的，跟你扯一大堆，然後：收容不會計入刑期、所以不會出來...云云。



“但是那天我剛好是會議的主席，所以我很生氣！但是我也沒有罵鄭銘謙，我就問鄭銘謙：你為什麼沒有回答吳思瑤的問題”？吳宗憲質疑，因為吳思瑤的是問鄭：這些人會不會出來？她是要問給人民聽，但鄭就套好招、騙人民說不會出來？所以自己那時候就跟鄭銘謙說：“你沒有回答吳思瑤的問題，你回答她“她要的答案”而已”。之後自己質詢鄭銘謙的時候，就問到他完全答不出來。



吳宗憲指出，因為這37個死刑犯，在“檢察總長”非常上訴完畢之後，回歸到普通法院審理，這些人就會走回“無罪推定”的程序了。那無罪推定中的話，法院不讓他回去，衹有一個辦法，就是把他羈押！但是《刑事訴訟法》第101跟101-1條，他就衹有那幾個條件能夠羈押。



“不符合這幾個條件的話，是不能羈押”。吳宗憲強調，自己看這37個死刑犯，幾乎都不符合這些條件！那不是就是回到普通法院審理之後，人就押不了了？就算法官願意裁定羈押好了，最長也只能押15個月。羈押3個月、延押12個月，走完之後，人還是得放！



吳宗憲說道，結果大法官（“釋憲”結果）又要求要精神鑑定、要什麼鑑定，15個月根本走不完！“所以在判無期徒刑的時候，人就放掉了”。還沒判，人就放掉了。判了以後，他們又可以申請假釋，又可以回歸到社會。大法官都沒想到這個問題，大法官只是在他的宣判文字裡說：大家要注意羈押的問題。但是他們根本搞不清楚，這些人根本不能押！鄭銘謙不會不懂，“司法院”秘書長、法官也不會不懂。



吳宗憲透露，在場有很多“司法院”的幕僚，都是法官、檢察官，自己幾乎都認識，還包括自己在檢察官實習時候的指導老師。自己就說如果講錯了當場反駁都可以，但是大家都講不出話來。甚至有幾個回家之後，晚上打電話給吳宗憲說：“你講的這幾個問題，真的是無解”！