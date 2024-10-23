民眾黨代表選舉　吳達偉：各方勢力蠢蠢欲動

吳達偉受訪談民眾黨黨代表選舉情勢。（照片：羅旺哲臉書） 中評社台北10月23日電／台灣民眾黨主席柯文哲因京華城圖利案遭羈押禁見，已將近兩個月，檢方22日聲請續押威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇，這個動作是否代表柯文哲也有可能將面臨續押情況？曾代表民眾黨參選“立委”的時事評論員吳達偉指出，檢方續押兩個月“機率很大”，這延押的兩個月，檢方的皮要繃緊一點。但沒有了柯文哲的民眾黨黨代表選舉會如何？各地的有力人士會蠢蠢欲動，牽動黨內權力，競爭非常激烈。這兩個月將是民眾黨存亡的關鍵期。



民眾黨主席柯文哲9月5日遭羈押禁見，恐會再被延押2個月，但民眾黨仍按原規劃預計12月7日舉行第三屆黨代表選舉。



羅旺哲在臉書發文提到，他22日在《POP大國民》節目專訪吳達偉，聊聊如何看民眾黨接下來的情況。吳達偉分析，以目前沈、應兩人情況來看，檢方續押柯主席兩個月“機率很大”。他說，如果柯文哲真的被續押的話，那檢方“壓力很大”，因為以目前媒體確定報導的200萬的“疑似對價關係”，會被外面的群眾“笑掉大牙”，很難說服大眾。



吳達偉指出，如果是目前情況來看，這幾個月民眾黨的聲援、檢方露出來的訊息、以及週刊定時出刊的內容，並沒有實打實的金流證據存在。而現在又把“橘子”列為被告，那是不是檢方把所有希望都押在人在海外的橘子身上。“這延押的兩個月，檢方的皮要繃緊一點！”



而民眾黨接下來要選黨代表，柯文哲若真的延押兩個月，是否會影響黨內情況？吳達偉說，過去幾次黨代表選舉，都會有柯文哲嫡系人選及支持者，而現在黨主席不在了，套一句動漫的說法，等於“靈壓”不見了！那，沒有了柯主席的“靈壓”，黨代表選舉會如何？



吳達偉分析，這樣各地的“諸侯”、“有力人士”就會開始冒出頭來，競爭非常激烈。他舉例，有幾位過去對民眾黨“心灰意冷”的朋友，還接到電話，問說這次要不要回來選黨代表。而黨代表選完接著就是中央委員，就會牽動2026的提名狀況，一環扣著一環。



吳達偉強調，柯文哲若在看守所裡，各地人士就開始蠢蠢欲動，牽動黨內的權力。吳達偉更分析，如果延押，對民眾黨、對柯文哲來說或許是個機會，一個轉折點。他說，會加深大家覺得對司法迫害、偵辦印象，反而可能會增加民眾對柯文哲同情的想法。換句話說，如果延押兩個月，檢方沒找出更紮實的證據，柯文哲接下來兩個月延押結束後，砲火一定比以前更猛烈，到時候民眾黨的聲量，應該會有一波加持。



吳達偉說，所以，這兩個月，將是民眾黨存亡的關鍵期！