藍要修法廢除學生上戰場　顧立雄談防衛韌性

台“國防部長”顧立雄受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月23日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立法院”黨團提案修法要廢除學生上戰場，但民進黨“立委”認為這是解除武裝。台“國防部長”顧立雄今天受訪指出，我們是強調全社會防衛韌性的重要性，是現在我們要建構重要目標，必須要有自我防衛能力與決心，建構全社會防衛韌性抵禦任何可能緊急狀況與重大災害。



國民黨“立院”黨團22日召開記者會，指責民進黨政府想讓青年上戰場，因此他們將提出《民防法》修正草案，刪除法規中在學生字彙，宣稱將學生上戰場的可能性降到最低。不過民進黨“立委”沈伯洋指出，藍營提出來的修法，不只學生相關民防任務，還把民防體系中“所有”支援軍事勤務的任務全部拿掉，直言藍營是“拿學生包裝，目的是弱化全部民防”。



“外交及國防委員會”今天邀請“國防部長”顧立雄、“國家安全”局、“法務部調查局”、“海洋委員會”“海巡署”等報告“針對解放軍未來可能透過‘灰色地帶戰術’和‘蟒蛇戰略’對台灣封鎖之‘國安’危機及如何確保關鍵物資自主、關鍵產業、基礎設施、能源自主、民生物資、糧食安全及醫療物資供應無虞之應處作為”，並備質詢。



對於解放軍鎖定民生網路設備是否有因應？顧立雄表示，大陸網軍對我們網路攻擊每天存在，不只是軍事設施或是民生關鍵基礎設施，應該做好治安區域聯防。



有關於戰爭存糧準備情況？顧立雄表示，“農業部”以及“經濟部”會做一些報告。