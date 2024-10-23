李遠提“沃土計劃”　推動台灣文化走向國際

台“文化部長”李遠赴教育及文化委員會進行業務報告。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月23日電（記者 俞敦平）台“文化部長”李遠今日在“立法院”教育及文化委員會的業務報告中強調，台灣在國際間因地緣政治與半導體產業的關注度正迅速提升，這是文化輸出的關鍵時刻。他提出12項“沃土計劃”，希望藉由這個契機，推動台灣文化走向國際，並強化文化外交。



李遠在報告中，強調台灣目前正處於一個國際關注度高漲的時刻，這得益於地緣政治局勢及半導體產業的全球影響力。他認為，台灣應抓住這個難得的契機，透過文化輸出來強化國際形象，讓世界更瞭解台灣的多元文化與創意實力。



李遠指出，台灣過去在文化輸出方面一直面臨挑戰，但隨著國際社會對台灣在地緣政治及高科技產業的重視，這個關注正擴展到文化領域。尤其在半導體產業帶來的經濟與科技領先優勢下，台灣應趁勢加強文化輸出，並推動文化外交，讓台灣文化在全球舞台上發光發亮。



他在報告中提出了12項“沃土計劃”，涵蓋表演藝術、視覺藝術、影視、出版等領域。這些計劃不僅旨在整合台灣文化資源，更希望透過跨國合作與文化交流，將台灣的文化產品與創意人才推向國際市場。他特別強調，政府將積極與歐美及亞太區的各國合作，制定不同的策略，推動文化外交，讓台灣的文化聲音在全球擴大。



李遠進一步指出，台灣過去一年在國際影展中頻頻獲獎，顯示出影視產業的復甦與潛力。他表示，未來將加強台片參與國際影展的機會，並促進跨國影視合作，提升台灣影視產業的國際競爭力。同時，他也提到出版業與文學界在推動文化輸出方面的重要角色，政府將投入更多資源促進台灣文學作品的翻譯與國際發表，爭取在世界文學領域中的一席之地。



除了影視與出版，李遠還強調視覺藝術、表演藝術及流行音樂等多領域的文化產業，都有潛力在國際市場上大放異彩。他舉例勸世三姊妹即將登上紐約百老匯的舞台，顯示台灣在表演藝術方面的實力已逐漸被國際認可。



李遠最後強調，台灣不僅要在科技與經濟上保持領先，文化輸出更是塑造國家軟實力的重要環節。他期許政府與民間攜手合作，利用這個難得的全球關注度，將台灣的文化推向國際，讓世界更加認識這塊擁有豐富文化底蘊的土地。