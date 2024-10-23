林倩綺批人權館聚焦白色恐怖　應考慮多樣性

藍委林倩綺。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月23日電（記者 俞敦平）中國國民黨籍“立委”林倩綺於今日“立法院”教育及文化委員會質詢“文化部長”李遠時，針對人權博物館展覽過度聚焦白色恐怖時期一事，要求擴展至其他歷史時期的相關展覽。林倩綺強調，台灣歷史多元，應涵蓋更多時代的壓迫與人權議題，並要求李遠承諾在11月或明年起調整展覽方向。李遠回應表示會努力推動展覽多樣化，並提及已計劃涉及性別、種族歧視等人權議題的活動。



林倩綺指出，雖然“文化部”在推動歷史傷痛的面對與翻頁過程中，強調了“白色恐怖”時期的重要性，但博物館的展覽內容過於集中在此歷史階段，未能涵蓋其他歷史時期。她提醒李遠，台灣歷史中的壓迫不僅限於白色恐怖，還包括日本殖民時期對台灣族群的壓迫。



林倩綺進一步提出數據，指出人權博物館目前的展覽中，超過七成內容與白色恐怖相關。她質疑，這樣的選擇是否會限制觀眾對其他時代壓迫的認識，並呼籲“文化部”在策劃展覽時應考慮歷史的多樣性，讓更多歷史時期的壓迫與人權議題能夠被展示出來。



針對這一質疑，李遠表示，人權博物館的設立地點與白色恐怖的歷史有密切關聯，因此展覽自然會聚焦於此。他也強調，白色恐怖時期的受害者來自不同族群，包括本省人、外省人、原住民等，這是一段複雜而漫長的歷史。不過，他也承諾會重新檢視博物館的展覽方向，逐步擴展到其他歷史時期與人權議題。



林倩綺對此回應，強烈要求“文化部”在今年11月或明年開始調整展覽內容，不再侷限於白色恐怖，而應該包含台灣歷史上其他重要時期的壓迫與人權問題。李遠回應，未來人權博物館將關注包括校園霸凌、兩性平等、種族歧視等現代人權議題，讓博物館成為真正反映多元文化與人權的場所。



最後，李遠承諾會與博物館館長進行討論，並逐步落實更多元的展覽內容規劃。林倩綺表示，她將會在半年後檢視“文化部”的具體行動，期待博物館的展覽能夠如期展現更多元化的面貌。