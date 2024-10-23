訓練警察戰時傷患照護　林珍羽：要打巷戰？

民眾黨籍台北市議員林珍羽。（中評社 資料照） 中評社台北10月23日電／台灣民眾黨籍台北市議員林珍羽昨日在政論節目上表示，在台北市警力短缺542人的狀態下，“警政署”仍調訓962個義警、92個警察、替代役738人、中階幹部150人，要處理“民力處理傷患自助能力”、“戰術緊急傷患的照護”，這是要打巷戰了嗎？賴清德應該說清楚目的，如果備戰求戰，全民都很害怕。



台“國防部”副部長柏鴻輝16日主持“國軍推動全民“國防”教育－社會教育種子教官培訓講習”，召集各縣市教育推廣種子教官80餘人與會，引發關注。



林珍羽22日在《TVBS戰情室》節目表示，“如果“賴政府”現在是備戰、求戰？那很可怕”。備戰不求戰，提升國家的防衛能力，這不是件壞事。但台北市這兩年來，“警政署”調訓了台北市的警力、替代役、還有所有的民防的數字是什麼？這兩年來被調了1212人！



林珍羽指出，包含了962個義警、92個警察、替代役738人、中階幹部150人。其實要處理的就是“民力處理傷患自助能力”，同時間“戰術緊急傷患的照護”。中階幹部150人，種子教官被調派了6人，就是接下來要撒下去，要去帶動整個部隊的進度。同時間，替代役的種子教官，培訓了86人。大家可以想像，這兩年來，這樣的數字是多麼驚人。

