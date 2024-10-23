帥化民析陸利劍A、B差異　短封恐大舉攻台

帥化民。（中評社 資料照） 中評社台北10月23日電／中國大陸14日展開“聯合利劍－2024B”圍台軍演，解放軍出動153架次軍機、36艘次海軍艦艇及海警船。而更之前的“聯合利劍－2024A”軍演則出動了殲－20、殲－16、052D、071、東風導彈、遠箱火等軍事武器。對此，台陸軍退役中將帥化民22日表示，“利劍A是圍島、B是封鎖，封鎖裡面帶刺的，分兩種，一種叫做長封，一種是短封”。帥指出，短封就是讓台灣要突圍戰鬥了，這就有了出兵的借口，他們就會大舉攻台。



帥化民22日在政論節目《新聞大白話》中表示，“聯合利劍A跟聯合利劍B有什麼不一樣？利劍A是圍島、B是封鎖，封鎖裡面帶刺的，分兩種，一種叫做長封，一種是短封”。帥接著說，“長封用少數的戰艦，就封掉你台灣商船貨船的進出口，這就演變成一個窮台問題，讓你什麼都沒有了，逼你和談，已封逼和”。



帥化民指出，短封就是讓台灣要突圍戰鬥了，這就有了出兵的借口，他們就會大舉攻台。帥強調，這時候東山島就很重要了，它的旁邊就是大埕灣，就是解放軍陸戰隊做兩棲登陸演習的地方。還有平潭島，在1996年台海飛彈危機時，就是國軍最重視的地方，那邊搞大型軍演，出海以後船頭不是新竹就是台北。這些動作一連串來看，就是很完整的作戰計劃演練。