韓聲勢上升　林沛祥：小心黑韓產業鏈復出

藍委林沛祥接受訪問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月23日電（記者 楊騰凱）台灣民意基金會10月份最新民調顯示，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜的感情溫度是55.26度，呈現出正面、溫暖、受歡迎。對此，國民黨籍“立委”林沛祥今日向中評社表示，韓聲勢上升，要小心“黑韓產業鏈”重啟，不過韓與其身邊的幕僚會有足夠的智慧來應對。



台灣民意基金會昨日發布10月份最新民調顯示，韓國瑜的感情溫度是55.26度，呈現出正面、溫暖、受歡迎，比起2018年12月的38.17度大幅上升。



林沛祥表示，自己很喜歡一句老話，就是面子是別人給的，但是是自己丟的，尤其身居高位者只要好好做好份內事，因為影響力很大，可以照顧到的人很多，這樣子基本上就很容易受到各界認同，特別像是韓國瑜這樣高曝光度的政治明星更是如此。



林沛祥指出，韓國瑜現在做的就是“立法院長”該做的事情，甚至因為韓國瑜心繫“中華民國”，也讓韓國瑜的格局比“立法院長”還要更高一點，韓是用這樣的心態在處理大政，自然而然各界對他的認同就會逐漸提高。



林沛祥表示，韓國瑜就把該做的事就好，做好“中華民國”的“立法院長”，做好“中華民國”的政治家。如果只是想盡辦法譁眾取寵，反而是相反的方向。



民進黨看到韓國瑜聲勢上升以後，過去的“黑韓產業鏈”會不會又重啟？



林沛祥指出，這是遲早的事，每次韓國瑜主持朝野協商，自己都很擔心韓國瑜遭到設計，但這也避免不了，政治鬥爭常常都會發生。



林沛祥表示，但是自己依然希望，大家都可以多幫“中華民國”想一點，把該做的事做好，該守法的要守法，預算該怎麼編就怎麼編，然後好好拿出來談，而不是每天用意識形態說謊。



林沛祥表示，坦白講黑韓的事情民進黨現在也在做，但是韓國瑜與他身邊的幕僚會有足夠的智慧來處理這些問題。