綠諷不敢“倒閣”　黃國昌嗆：賴也辭職重選

民眾黨團總召黃國昌接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月23日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”明年度總預算案因未依法編列原住民禁伐補償金遭藍白聯手卡關，台灣民眾黨“立法院”團團昨天提案“嚴厲譴責“行政院長”卓榮泰”，遭綠委林楚茵嘲諷“不敢“倒閣”，只想癱瘓”。民眾黨團總召黃國昌23日嗆，譴責剛好而已，若民進黨希望“倒閣”重選，那就請賴清德也一併辭職。



黃國昌接受媒體訪問說，民進黨不要永遠設定一些規則，完全只想著要如何促進自己的政黨利益，當一個“行政院長”毀憲亂政、不依法編列預算，還要求在野黨同意再修法，譴責這樣的“行政院長”剛好而已。若民進黨一直希望在野黨提“倒閣”、賴清德解散“國會”重選，可以，那就請賴一併辭職重選。



媒體追問，卓榮泰昨天在施政總質詢時表達“已提出折衷方案”，黃國昌反問，他沒有收到所謂的折衷方案，內容到底是什麼？“行政院長”跟“立法院”溝通是用對媒體放話的方式嗎？卓榮泰是忘記要對“立法院”負責嗎？折衷方案是朝野協商時連中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜都聽不下去、長嘆兩口氣的那個方案嗎？



“賴政府”明年度總預算案遭到藍白聯手封殺，已經五度被擋在“立法院”院會門外，遲遲無法付委，主要原因之一是“立法院”先前修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元，但“行政院”並未依照修法內容編列預算。



為此，韓國瑜多次召開朝野協商，但藍綠白互不退讓、沒有共識，民眾黨團昨天於“立法院”程序委員會提案“嚴厲譴責卓榮泰”。