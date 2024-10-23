柯起訴率？鄭銘謙：被羈押就有98%

鄭銘謙。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月23日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲在台北市長任內涉京華城容積率圖利案遭羈押禁見近2個月。中國國民黨籍“立委”謝龍介23日質詢時問，柯文哲被起訴的機率有多高？“法務部長”鄭銘謙答詢，不談個案。但照往例，一旦被告被羈押，那起訴率是高達98%，基本上已被認為是罪嫌重大。



“立法院”司法及法制委員會今日邀集“司法院”代理秘書長黃麟倫、“法務部長”鄭銘謙、“法務部”常務次長黃謀信、廉政署長馮成、“調查局”副局長吳以公、“司法院”刑事廳長李釱任、“警政署”代表等進行“如何破除偵查大公開，以兼顧犯罪偵查及人權保障”專題報告。



謝龍介質詢，柯文哲即便被收押，判決前也是無罪推定吧？司法機關要注意，是否偵查公開洩密給媒體去捕風捉影？司法公信力已有損，用司法力量押人取供，照經驗被羈押的人起訴定罪率多高？



鄭銘謙答詢，不干涉個案，但基本上法官認定罪嫌重大才進行羈押，當然會要有證據上的認定。至於已被羈押的被告，定罪機率很高，照往例被起訴機率達98%。至於委員說有媒體報導，台北地檢署也有約談記者。關於作業辦法，都會由新聞發言人對媒體說明。新聞報導有些都是公眾議題，“法務部”會落實檢討，絕對不會針對特定人去辦特定案件。



鄭銘謙說，他相信檢方沒有押人取供，所有羈押都是法院裁定，會有充分調查，押人取供是子虛烏有。